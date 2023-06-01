الذكاء الاصطناعي ولماذا تتسارع المؤسسات على استخدامها؟

بات الذكاء الاصطناعي والمعروف مصطلحًا بـ AI مصطلحًا شاملًا يضم التطبيقات التي تقوم بأداء مهام صعبة أو معقدة في الوقت الحاضر، علمًا بأن تلك المهام في الماضي كانت تحتاج لتدخل بشري كبير، أبرزها التواصل مع المستخدمين عبر شبكة الإنترنت، أو ممارسة الألعاب، أو التحكم عن بعد، أو الرد الآلي، وغير ذلك الكثير.

يتم توظيف مصطلح الذكاء الاصطناعي في معظم الأحيان في عمليات التبادل، كعملية التعلم الآلي وعملية التعلم العميق، فالأول يركز على خلق نظام أو أنظمة متعددة تحسن من عملها بناءًا على قاعد بيانات يتم استهلاكها، ومن الجلي أنه رغم كافة الطرق المستخدمة في عملية التعلم الآلي، إلا أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا هامًا يتجاوز ما يعرف بالتعلم الآلي.

تأثير الذكاء الاصطناعي على الكازينوهات اون لاين

ساهمت تقنية الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت والجهد والأيدي العاملة وتغلغلت في العديد من مجالات الحياة، إن لم يكن جميعها، فعند المقارنة بين الألعاب في الماضي والألعاب في الوقت الحاضر، نجد أن هناك تطور كبير وملحوظ في التأثيرات الصوتية والتغييرات التقنية والتكنولوجية، وهنا برزت أهمية تأثير تقنية الذكاء الاصطناعي على ألعاب الكازينوهات اون لاين، فبات معظم الكازينوهات تعمل بنظام حماية عالِ جدًا غير قابل للاختراق من طرف ثالث؛ حيث يتم تشفير بيانات المستخدمين بشكل فوري وحماية معاملاته المالية بفضل هذه التقنية، ناهيك عن القدرة على التعرف على هوية المستخدمين بطرق التعرف الثنائية للحد من عمليات الاحتيال، وبات ألعاب الكازينوهات تتمتع بأعلى جودة مرئية وصوتية بفضل تطور التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي الموظفة في تلك الألعاب.

كما وساهمت تلك التقنية في توليد الأرقام بشكل عشوائي؛ لكي تمنح اللاعبين أعلى مستويات الشفافية والنزاهة أثناء اللعب دون غش أو محاولة للتحايل على الموزعين المباشرين أو محاولة تجاوز خوارزميات آلات الألعاب، وهذا ما هو إلا شيء بسيط من تأثير الذكاء الاصطناعي على عالم الكازينو اون لاين

المطورون وتقنية الذكاء الاصطناعي

لربما يراود البعض تساؤلات حول استخدام المطورون لتقنية الذكاء الاصطناعي في أداء المهام المنوطة إليهم، والجدير بالذكر هنا أن المطورون يقومون بتنفيذ المهام المطلوبة منهم كافة بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي والتي يتم أداءها بشكل يدوي وبأعلى كفاءة ممكنة، منها التواصل مع العملاء، أو إنشاء الأنماط، أو إيجاد حلول للمشكلات، أو تصنيع الماكينات، وغير ذلك الكثير.

يحتاج المطورون إلى امتلاك خلفية كبيرة من الخوارزميات والرياضيات ليكونوا على قدر كبير من أداء مهامهم بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي، فعند بدء استخدام تلك التقنية في ابتكار تطبيق ما، يبدأ المطورون من نطاق صغير لبناء مشروع أولي، وبعدها يتم تطبيق أساسيات تلك التقنية، ومع التعلم والممارسة يكتسب المطورون المهارة المطلوبة للإبداع والابتكار أكثر وأكثر.

المؤسسات والذكاء الاصطناعي

تساهم تقنية الذكاء الاصطناعي في تحسين عمل إنتاجية المنظمات وتطوير أداءها، وذلك من خلال عملية أتمتة المكاتب وترتيب الملفات وجدولتها، أو أداء المهام التي تتطلب قوى بشرية كبرى، حيث تساهم هذه التقنية في قراءة البيانات على مستوى عالِ جدًا لا يمكن للجنس البشري تحقيقه، فعلى سبيل المثال، تستخدم شركة الإنتاج العالمية Netflix تقنية التعلم الآلي بهدف إتاحة أفضل مستوى من التخصيص، الأمر الذي ساعد الشركة في رفع مستوى قاعدة عملاءها بنسبة تتجاوز الـ 30% خلال وقت قصير.

وعلى هذا النحو، باتت العديد من الشركات الكبرى والناشئة بتوظيف علوم البيانات وجعلها أولوية قصوى بالنسبة لأعمالها، وليس ذلك فقط، بل باتت تستثمر بهذه التنقية بهدف القيام بمهام أخرى أكثر تعقيدًا، وبحسب أخر التقارير التي نشرتها منظمة أم سي كينزي في عام 2021، أفادت معظم التقارير أن تقنية الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في العديد من الشركات خلقت عدد كبير من الوظائف الجديدة بنسبة وصلت إلى 57%، كما أن 23% من أرباح تلك الشركات ارتفعت بفضل تلك التقنية.

الذكاء الاصطناعي والوظائف والأعمال

ساهمت تقنية الذكاء الاصطناعي AI في تقديم قيم لكافة الأعمال والوظائف والمجالات المختلفة، حيث قدمت العديد من التطبيقات العامة والخاصة في مجالات معينة، أهمها:

توظيف البيانات والمعاملات والمعلومات الديموغرافية في معرفة نسبة إنفاق العملاء وعلاقاتهم بالشركة.

ساهمت في تطوير الأسعار وتحسينها بناءً على سلوك العملاء وتفضيلاتهم.

خلق خاصية قراءة الصور وتحليلها والتعرف على صور الأشعة السينية للتعرف على الأمراض.

خلص العديد من فرص العمل

زيادة نسبة أرباح الشركات بشكل متفاوت.

لماذا توظيف العديد من الشركات تقنية الذكاء الاصطناعي؟

أفادت متخصصة أعمال في جامعة هارفرد أن معظم الشركات توظف تقنية الذكاء الاصطناعي بهدف:

ردع التدخل الأمني بنسبة تفوق الـ 50%

إيجاد الحلول الفعالة للمشاكل التقنية بنسبة تتجاوز الـ 40%

الحد من مهام إدارة الإنتاج بنسبة تتجاوز الـ 35%

ساهمت في قياس الامتثال الداخلي في توظيف المورد المعتمد بنسبة تتجاوز الـ 33%.

العوامل التي تدفع المؤسسات للاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي

هناك 3 عوامل رئيسية لاعتماد المؤسسات على تقنية الذكاء الاصطناعي، أهمها:

– توظيف ما يعرف بخاصية الحوسبة ذات الأداء العالِ بسعر مناسب وبأداء مميز.

– توفير كمية ضخمة من البيانات والمعلومات المتوفرة للتعلم والتي تساهم في تعزيز دور المؤسسات لإنشاء خوارزميات وفرضيات لتدريب الآلة وتوظيف التقنية بكفاءة عالية.

– تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي التطبيقية ميزة لا مثيل لها بالنسبة للمؤسسات من خلال اتخاذ القرارات الصائبة بسرعة وبدقة وتقليل التكاليف والمخاطر ورفع مستوى الوصول للسوق بنقرة زرار.