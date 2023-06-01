“فعااال “موقع ملازمنا رابط استخراج نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 PDFجميع المحافظات

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 حددت وزارة التربية العراقية موعد ظهورها للطلاب الذين يعيشون حالة من القلق في انتظار ظهورها خاصة وبعد من أدائهم جميع الامتحانات خلال الأسبوع الماضي بدأت عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية في جميع لجان الكنترول على مستوى محافظات الجمهورية العراقية.

موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على تويتر أن نتيجة الصف السادس الابتدائي سوف تظهر الأسبوع المقبل، موضحة أن النتيجة سوف تعلن عبر مديريات التربية في جميع المحافظات العراقية.

أشارت وزارة التربية إلى اقتراب لجان الكنترول من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب، ومراجعتها بدقة شديدة حتى يحصل كل طالب على حقه في الدرجات، مضيفًا أنه خلال هذا الأسبوع سوف تبدأ هذه اللجان في رصد الدرجات في كشوف أسماء الطلاب.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية أن النتائج سوف تعلن من خلال مديريات التربية نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الثاني فضلًا عن ظهور ملفات النتيجة بصيغة PDF الخاصة بكل مديرية على موقع الوزارة الإلكتروني من هنا.

موقع ملازمنا نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني

كشف موقع ملازمنا عن نشر كشوف نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الفصل الدراسي الثاني فور اعتمادها من مديريات التربية العراقية في كل محافظة بصيغة “بي دي أف”، مشيرًا إلى أن الأوراق الامتحانية في مرحلة التصحيح، ولم يعلن عن أي نتيجة محافظة.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2023 الدور الثاني

يستطيع أي طالب بالمرحلة الابتدائية في أي محافظة عراقية معرفة النتيجة من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: