استخراج نتيجة السادس التمهيدي 2023 الدور الأول العراق pdf موقع ملازمنا

نتيجة السادس التمهيدي 20233 العراق، ينتظر جميع الطلاب لحظة الكشف عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن لجان التصحيح تقوم بعملها على قدم وساق لسرعة الكشف عن النتائج مع اتباع المعايير الخاصة بالتصحيح، لإعطاء كل ذي حق حقه خاصة في تلك المرحلة الهامة من التعليم.

نتيجة السادس التمهيدي 2023 الدور الأول

حالة من الترقب الواضح على جميع طلاب وطالبات السادس الابتدائي التمهيدي، استعدادًا لاستخراج النتائج الخاصة باختباراتهم للعام الدراسي المنتهي، خاصةً مع تصريحات الوزارة خلال الساعات الأخيرة بقرب ظهورها رسميًا على المواقع التابعة للوزارة رسميًا فضلًا عن موقعها الرسمي، على أن يتم ذلك بمجرد انتهاء لجان التصحيح من عملها تحت إشراف ورقابة كاملة من الوزارة.

ويمكن استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي تمهيدي 2023 الدور الأول من خلال اتباع الخطوات التالية من جانب الطالب أو ولي أمره، على أن يتم إدخال البيانات بشكل دقيق:

الذهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي لـ وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.أو عبر الولوج إلى موقع نتائجنا من هنا.

النقر فوق تبويب الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 من واجهة الموقع.

إدخال بيانات الطالب من اسم كامل ورقم جلوسه بالاختبارات والمحافظة التابع لها.

استكمال باقي البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعلام.

تظهر مباشرةً تفاصيل النتيجة المستعلم عنها.

نتائج الصف الساس الابتدائي تمهيدي 2023 الدور الأول

بدأت امتحانات التمهيدي بالعراق في الحادي والعشرون من شهر مايو الماضي، داخل لجان سادها الهدوء والاستقرار مع رقابة فعالة من لجان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر إعلان نتيجة السادس التمهيدي 2023 العراق الأسبوع القادم وفقًا لما أكدت مصادر رسمية من الوزارة، التي أشارت إلى اكتمال تصحيح الاختبارات بنسبة وصلت إلى 70%.