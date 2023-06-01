الآن لينك موحد..نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط natiga4dk

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات قامت مصادر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بالتصريح ببعض القرارات، والتي منها الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن يقوم محافظ سوهاج باعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يتم رفع النتيجة على بوابة الخدمات التعليمية الخاصة بمحافظة سوهاج، ومن خلال موقعنا سنوافيكم بجميع أخبار النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات



تسيطر حالة من القلق على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي وخاصة مع الإعلان عن قرب ظهور النتيجة، وكما هو معتاد سيتم الإعلان عن النتيجة بشكل إلكتروني، كما ستكون متاحة أيضًا في المدارس في حالة عدم توافر الإنترنت للاستعلام عنها، ومن التالي سوف نوضح لكم الطريقة التي يمكنكم الاستعلام بها عن النتيجة:

القيام أولًا بالدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج من هنا.

ومن ثم اختار نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

ثم أدخل رقم جلوس الطالب.

بعد ذلك عرض النتيجة وسوف تظهر أمامك النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي والترتيب على المدرسة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثانى



هناك عدة نقاط يتم اتخاذها في الحسبان عند الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية، وتلك النقاط هي: