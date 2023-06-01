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الآن رابط مباشر ..نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية بـ أسم الطالب

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية 

marwamwnمنذ 29 دقيقة
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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية 
نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية  في هذه الأثناء يوجد ضغط كبير جدًا على مواقع الإنترنت للبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، وخاصة بعد الإعلان عن غلب نتائج المحافظات بلأمس يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقوم محافظ القليوبية باعتماد النتيجة والإعلان عن نسبة النجاح وهذا ما جعل الطلاب يهدأون قليلًا، وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين دخلوا إلى اللجان الامتحانية كان 123812 طالب وطالبة، أما بخصوص المحافظ فقام بالتواصل مع الطلاب العشر الأوائل على المحافظة لتهنئتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية عن توفير رابط للبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، وذلك كان بغرض التسهيل على الطلاب أثناء الاستعلام عن النتيجة، ويمكنك بهذه الخطوات التعرف على النتيجة:

  • النقر على رابط موقع نتيجة المخصص لمحافظة القليوبية من هنا.
  • سيتم فتح الموقع أمامك ويكون بإمكانك اختيار طريقة الاستعلام إما عن طريق رقم الجلوس أو عن طريق الاسم.
  • كما يمكن البحث باستخدام الإدارة أو باستخدام المدرسة.
  • ثم الضغط على بحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام 2022/2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن أوائل الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023، وذلك بعد اعتماد النتيجة مباشرة، والأوائل على المحافظة هم:

غادة علي أحمد البازالسنبلاوين مدرسة طوخ الأقلامالمركز الأول 279.5
أمنية عبدالله محمود عبداللهتمي الأمديد مدرسة فاروق العزازيالمركز الثاني 279
ريتاج محمد محمود البسيونيالمطرية مدرسة حسن الجيارالمركز الثاني مكرر 279
حنين السيد عطية خليلبلقاس مدرسة البشاير الخاصةالمركز الثالث 278.5
السعيد فوزي السعيد الددمونيتمي الأمديد مدرسة فاروق العزازيالمركز الثالث مكرر 278.5

 

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marwamwnمنذ 29 دقيقة
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