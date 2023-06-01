رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ.. وخطوات تقديم الشكاوى والاعتراضات للمتضررين

استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ جميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن هذا الدعم باستخدام رقم الهوية عبر منصة نفاذ الوطني، حيث تعد هذه الخدمة هي أحد الخدمات التي أتاحتها وزارة الموارد البشرية والغرض من ذلك هو تسهيل عملية الاستعلام عن الدعم، وكثرت هذه التساؤلات خاصة مع اقتراب صرف الدفعة 67 وهي دفعة شهر يونيو من حساب المواطن، لذا من خلال تقريرنا هذا سوف نجيب على جميع التساؤلات التي تأتي حول هذا الموضوع.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ

أصبح بإمكان أي مستفيد أن يقوم بالاستعلام عن حساب المواطن من خلال منصة نفاذ باستخدام الهوية الوطنية، حيث تتيح منصة نفاذ الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمملكة السعودية، ويمكنكم الاستعلام عن هذا الدعم كما الآتي:

الدخول على موقع حساب المواطن.

ثم النقر فوق تسجيل الدخول.

ثم اختر منصة نفاذ الوطنية ليتم تسجيل الدخول عليها.

بعد ذلك تحتاج إدخال كلمة المرور ورقم الهوية.

ومن ثم سيتم فتح الصفحة الرئيسية أمامك.

قم بالتمرير للأسفل ثم اختر بيانات الحساب.

سوف يظهر أمامك المبلغ الدعم المستحق وكم عدد الأشخاص الذي تم تأهيلهم.

خطوات تقديم اعتراض في حساب المواطن

يريد العديد من المستفيدين بتقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية والدعم، لذا عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حل هذا الأمر ووفرت طريقة لتقديم الطلب، فقط اتبعوا الآتي:

فتح موقع حساب المواطن من هنا.

ثم النقر على مربع الدفعات المالية.

ثم اختر تقديم اعتراض.

بعد ذلك يجب اختيار نوع الاعتراض الذي تريده.

عليك بإدخال بعض المعلومات الشخصية وأهمها رقم الهوية.

سيتم طلب بعض الأوراق أحضرها وقم برفعها على الموقع.

حدد الأمر الذي تم رفض الأهلية بسببه.

استقبال شكاوي دعم حساب المواطن

يمكنكم أيضًا الاتصال على رقم استقبال الشكاوي وهو 19912 وهو رقم موحد والخدمة مجانية، كما ستجد خدمة العملاء يجاوبون عليك بشكل سريع جدًا بشأن أي استفسار يخص حساب المواطن، أما بخصوص موعد صرف الدفعة الجديدة لشهر يونيو رقم 67 من المقرر أن يتم صرفها يوم 11 يونيو 2023 الموافق يوم الأحد بدلًا من يوم 10، وذلك لأن سيوافق هذا التاريخ يوم السبت ويكون عطلة رسمية في جميع المملكة.