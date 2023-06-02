الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم التاني بالاسم ورقم الجلوس

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم التاني، فنتائج الشهادة الإعدادية من الأخبار الهامة والمرتقبة من الطلاب وأولياء الأمور، لأنها تحدد مصير الطالب الدراسي خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي بإدارة التعليم لمحافظة المنوفية، وسوف يتم تحديد الرابط المخصص للنتيجة فور اعتمادها ورفعها على الموقع المحدد، ولهذا نوفر لكم رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنوفيه 2023 الترم الثاني.

البوابة الإلكترونية محافظة المنوفية

خاض ما يزيد عن 70 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الثاني 2023، والذين تم توزيعهم على 657 لجنة على مستوى المحافظة، ومن المرجح اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية خلال ساعات قليلة، بعد أن أنتهى الطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس من الأسبوع الماضي، وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات من خلال الكنترولات الخاصة بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

كما من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية للفصل الدراسي الثاني 2023 يوم السب القادم، وللتأكد من موعد ظهور النتائج ومتابعة المعلومات الأحدث حولها وطرق الوصول إليها، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية لمتابعة كافة التحديثات والإطلاع على النتيجة فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم التاني

بينما يتمكن جميع طلاب الشهادة الإعدادية من الاستعلام عن النتيجة عن طريق إدخال الاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية كما يلــــــــي: