الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ساسولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

تعرف على موعد مباراة ساسولو وفيورنتينا في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، مساء يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023، وذلك لحساب منافسات الأسبوع 38 في بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وتقام هذه المباراة على استاد مابي، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة المهمة، وفي سطور هذا التقرير نستعرض لكم القنوات الناقلة للمباراة وبقية التفاصيل.

يحتل ساسولو حاليًا المركز الثالث عشرة في ترتيب الدوري الإيطالي ولم يكن في أفضل حالاته حتى الآن هذا الموسم، حيث تعادل أصحاب الأرض بنتيجة 2-2 أمام سامبدوريا في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي ويسعى الفريق إلى إحراز تقدم كبير في هذه المباراة.

على الجانب الآخر، فريق فيورنتينا يحتل المركز التاسع في جدول الدوري قبل هذا اللقاءـ وقد عانى من عدم استقرار حالة الفريق على مدار الموسم، وتفوق لا فيولا على روما ليحقق فوزا مهما بنتيجة 2-1 في مباراته السابقة وسيتطلع لتحقيق نتيجة ايجابية في هذه المواجهة.

بتفوق فريق فيورنتينا على ساسولو، حيث حقق الفوز بسبعة مباريات من آخر 19 مباراة لعبت بين الفريقين، فيما تمكن ساسولو من تحقيق الإنتصار في 6 مباريات، واستطاع فيورنتينا الفوز في مباراة وجيدة من مبارياته الست الأخيرة ضد ساسولو في الدوري الإيطالي، لكنه فاز في آخر لقاء له على أرضه بنتيجة 2-1.

موعد مباراة ساسولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

يحتضن استاد مابي المواجهة البارزة بين ساسولو ونظيره فيورنتينا، في لقاء الجولة الثامنة والثلاثون في مسابقة الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ساسولو وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة ساسولو وفيورنتينا بشكل حصري عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية AD SPORTS Premium 1، كما يمكن للمتابعين متابعة أحداث المباراة عبر تطبيق Starz Play App.