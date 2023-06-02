برابط شغال.. استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 نتائجنا PDF دور اول في عموم المحافظات العراقية

الملايين من الكلاب في كافة أرجاء العراق يبحثون الآن عن كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 نتائجنا التي تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية، حيث من المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 خلال أيام من الآن بعدما انتهت الامتحانات الخاصة بتلك المرحلة اوائل الاسبوع الماضي دون تسجيل أي شكوى تذكر، واليكم رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 مع الخطوات التفصيلية، فتابعونا.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتمكن كافة الطلاب قريبا من استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 نتائجنا بسهولة الكترونيا خلال الأيام القادمة، وأشارت أن الكنترولات تعمل حاليا على قدما وساق للإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبعدها سيتم اعداد كشوف PDF نتائج السادس الابتدائي العراق ليتطلع عليها السادة المحافظين قبل اعتماد النتيجة والكشف عن نسبة النجاح، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بخطوات مبسطة:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

ادخل على نتائج السادس الابتدائي العراق دور اول.

قم بالضغط على ايقونة المحافظة القاطن بها.

اضغط على كلمة “تنزيل”.

ليتك تنزيل كشوف النتائج على جهازك بسهولة في دقيقة.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

ستتاح نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في عموم المحافظات العراقية “نينوي، بابل، النجف، الكرخ، الرصافة، القادسية، ذي قار،…” عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية والسومرية نيوز عقب الاعلان عن انتهاء التصحيح، ولراغبي متابعة أي أخبار تتعلق بالنتيجة يرجى متابعة الصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على موقعي فيس بوك وتويتر، ويمكنك ترك بيانات الطالب بشكل كامل بالتعليقات لنجلب لك مجموعك فور ظهورها.