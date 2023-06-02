تحميل نتيجة السادس التمهيدي 2023 الدور الأول العراق pdf موقع results.mlazemna.com ملازمنا
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نتيجة السادس التمهيدي 20233 العراق، وحالة من الترقب التي ينتظرها جميع الطلاب لحظة الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول بالعراق، حيث قام وزارة التربية والتعليم العراقية بالتوضيح ان حتي الان تجري عملية التصحيح وسوف تتم الكشف عن النتيجة بداية من الخامس من يونيو الجاري وحتي الان تتم عملية التصحيح وجاري المراجعة والتدقيق .
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رابط https://results.mlazemna.com/ نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عموم محافظات العراق “تحميل ملفات PDF”
نتيجة السادس التمهيدي 2023 الدور الأول
حالة من الانتظار بالوقت الحالي من كافة الطلاب والطالبات بالعراق، وذلك من أجل الاستعداد لعملية الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وعقب الانتهاء من الاختبارات تبدء وزارة التربية بتوفير النتيجة بأسبوع من الانتهاء من عملية التصحيح وحتي الأم لم تظهر النتيجة علي المواقع التابعة للوزارة رسميًا.
- القيام بزيارة موقع ملازمنا العراقي او موقع وزرة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي epedu.gov.iq.
- النقر فوق تبويب الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 من واجهة الموقع.
- إدخال بيانات الطالب من اسم كامل ورقم جلوسه بالاختبارات والمحافظة التابع لها.
- استكمال باقي البيانات المطلوبة.
- انقر فوق استعلام.
- تظهر مباشرةً تفاصيل النتيجة المستعلم عنها.
نتائج الصف الساس الابتدائي تمهيدي 2023 الدور الأول
وبدء طلاب الصف السادس التمهيدي بالعراق عملية الامتحانات في الحادي والعشرون من شهر مايو وانتهو السبت الماضي وحتي الان اعلنت الوزارة أنها تعمل علي استخراج النتائج بجموع المحافظات وحتي الان لم يتم الإنتها من عملية تصحيح امتحانات التمهيدي بالعراق، التي شهدت الهدوء الشديد خلال عملية الامتحانات داخل اللجان بالعراق واعلنت الوزارة ان عملية التصحيح وصلت إلي 70% وسوف تعتمد نهاية الاسبوع الجاري .