تحميل نتيجة السادس التمهيدي 2023 الدور الأول العراق pdf موقع results.mlazemna.com ملازمنا

نتيجة السادس التمهيدي 20233 العراق، وحالة من الترقب التي ينتظرها جميع الطلاب لحظة الاعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي الدور الأول بالعراق، حيث قام وزارة التربية والتعليم العراقية بالتوضيح ان حتي الان تجري عملية التصحيح وسوف تتم الكشف عن النتيجة بداية من الخامس من يونيو الجاري وحتي الان تتم عملية التصحيح وجاري المراجعة والتدقيق .

نتيجة السادس التمهيدي 2023 الدور الأول

حالة من الانتظار بالوقت الحالي من كافة الطلاب والطالبات بالعراق، وذلك من أجل الاستعداد لعملية الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وعقب الانتهاء من الاختبارات تبدء وزارة التربية بتوفير النتيجة بأسبوع من الانتهاء من عملية التصحيح وحتي الأم لم تظهر النتيجة علي المواقع التابعة للوزارة رسميًا.