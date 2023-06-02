رابط https://epedu.gov.iq نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 في العراق عبر موقع نتائجنا

حالة من الترقب الشديد بالوقت الحالي من قبل الطلاب والطالبات بالعراق من أجل الحصول علي نتيجة السادس التمهيدي بالعراق عقب الكشف عن نهاية عملية التصحيح من قبل احد المصادر داخل الوزارة وبات الجميع يبحث من اولياء الامور وطلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات بالعراق بالوقت الحالي عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي، وذلك من أجل استخراج النتيجة من خلال مواقع الوزارة وحالة من التوتر الشديد لدي الطالب بالوقت الحالي من أجل الحصول علي النتيجة ومعرفة معدل تحصيله على مدار الفصل الدراسي بشكل عام، وفي المقال التالي عبر موقعنا البديل سوف نعمل علي توفير روابط مباشرة للحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2023

واعلنت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم ان النتيجة لن تعتمد بالوقت الحالي ولكن سوف تكون متوفرة في منتصف الاسبوع الجاري وجاري الان الانتهاء من عملية التصحيح الخاصة بالإمتحانات والمراجعة والشديد علي الاوراق وذلك حرصاً علي اعطاء جميع الطلاب بالعراق حقوقهم عقب ادائهم للإمتحانات بدون اي مشاكل او حدوث حالات غش واعلنت مصادر أيضا ان نسب النجاح وصلت إلي 80% وهي بالزيادة أيضا ولكن حتي الان هذه الإشاعات ليست حقيقة ولكن متردد بالوقت الحالي علي مواقع التواصل الإجتماعي بالعراق بين الطلاب وحالة من الفرح الشديد قبل ان يتم الاعلان عن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق خلال الايام المقبلة فور الانتهاء من مراجعتها سوف تتوفر علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك من خلال موقع نتائجنا الالكتروني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2023