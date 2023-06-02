ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية – المنيا – القليوبية – المنوفية – أسيوط – الفيوم – الغربية – كفر الشيخ).. اعرف نتيجتك بـ اسم الطالب فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة كل مايبحث عنه الطلاب في الاوقات الحالية رغبة في معرفة النتيجة، لذلك ارتفعت عمليات البحث من قبل الطلاب واولياء الامور عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 بمحافظة الجيزة، والتي هي واحده من ابرز واهم النتائج التي تشغل بال الطلاب للتعرف على ما حصلوا علية من درجات في شهادة اخر العام وهي السنه الاخيرة في المرحلة الاعدادية ولكي يتأهلون لدخول مرحلة جديدة بحسب تنسيق الشهادة الاعدادية وهي المرحلة الثانوية للعام المقبل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

وينشغل تفكير الطلاب كيفية الحصول على نتيجة تالتة اعدادي الفصل الدراسي الثاني من المنزل والتي يتم اتاحتها علي موقع البوابة الالكترونية عبر الانترنت من خلال الموقع الرسمي لمديرية التعليم التابعة لمحافظة الجيزة والاستعلام عن نتيجة الشهادة بكل سهولة من خلال الموقع عن طرق ادخال رقم الجلوس الخاص بكل طالب للحصول على النتيجة بالدرجات والتي يأتي مجموع تالتة اعدادي في الفصل الدراسي الاول 140 درجة وايضا يحصل الطالب علي ذات المجموع في الترم الثاني وبأضافة الترمين يحصل الطالب على المجموع الكلى اخر العام 280 درجة لجميع المواد المقررة علية والمضافة للمجموع.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي

ويتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة للصف الثالث الاعدادي اخر العام محافظة الجيزة وايضا جميع المحافظات التعرف علي كيفية الحصول عليها بالخطوات عن طريق رقم الجلوس.

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .

. ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثا: ثم الضغط علي كلمة استعلام.

واخير يتم الدخول علي كلمة الضغط وتظهر النتيجة الطالب بالدرجات.

توزيع درجات تالتة اعدادي

ونكتب في هذا السرد توزيع درجات جميع المواد للصف الثالث الاعدادي في نهاية العام والتي تنقسم على الترمين وفي النهاية يجمع ما حصل علية الطالب.

مادة اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية تتضمن 60 درجة.

الدراسات الإجتماعية 40 درجة.

مادة الرياضيات تتضمن 60 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

والمجموع الكلي اخر العام 280 درجة.

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