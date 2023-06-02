نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 دور أول موقع نتائجنا جموع المحافظات| موقع ملزمنا| موقع ناجح نتائج 6 ابتدائي العراق pdf

رابط استخراج نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 حيث ينتظر العديد من أولياء الأمور والطلاب بجميع محافظات العراق ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 ، وذلك بعد قام مصدر مطلع بوزارة التربية العراقية بتأكيد عن أن تم نتيجة السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا.اعتماد نتائج التمهيدي للصف السادس الابتدائي 2023 تمهيدي بالعراق، ولهذا قررنا أن نستعرض عبر السطور القادمة من هذا التقرير رابط استخراج نتيجة السادس الابتدائي 2023 دور اول.

رابط استخراج نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023

منذ انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 خلال الأيام الماضية وبدأ الطلاب وأولياء أمورهم بالبحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2023، ترقبا لظهور النتيجة كما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد قررت الوزارة ان نتائج السادس الابتدائي 2023 صلاح الدين، كربلاء، الأنبار، ديالى، نينوي، وكافة المحافظات الأخرى سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا، ونذكر لكم الرابط في السطور التالية.

استخراج نتيجة السادس الابتدائي 2023 العراق موقع نتائجنا

وفقا لما ذكرته وزارة التربية العراقية فيجب اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق وتلك الخطوات هي:

في البداية يجب الدخول على موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي من هنا.

أو

رابط موقع ملازمنا الإلكتروني هنا

ثم القيام باختيار ايقونة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 .

إدخال البيانات المطلوبة من اسم الطالب بالصيغة الثلاثية.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المراد استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

وفي النهاية الضغط على استعلم لتظهر نتيجة السادس الابتدائي 2023 دور أول بتفاصيل الدرجات على الشاشة خلال ثواني.