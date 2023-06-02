إستخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول التمهيدي موقع نتائجنا results.mlazemna.com في جميع المحافظات العراقية

نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول، شهدت الساعات القليلة الماضية المزيد من عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر محركات البحث في جميع المحافظات العراقية المختلفة حول نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول العراق، وذلك بعد أن أعلنت كافة الكنترولات الخاصة بتصحيح أوراق امتحانات الطلاب في جميع المواد عن الانتهاء من التصحيح وأعمال المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات واعتماد النتيجة، ويسعى الجميع إلى استخراج النتيجة من خلال موقع وزارة التربية العراقية ومواقع الإعلان عن النتيجة التي تم تحديدها من جانب الوزارة، ونتابع معكم في السطور القادمة كل المستجدات بشأن هذه النتائج ورابط وخطوات الاستعلام عنها بأكثر من طريقة.

نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول عموم المحافظات العراقية المختلفة وذلك بعد الإنتهاء من كافة أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، وأصبح الآن بإمكان أي طالب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم في جميع المواد ومعرفة ما إن كان الطالب مؤهل أم لا وذلك عن طريق الخطوات التالية:

أولًا: يمكن للطالب الحصول على نتائج السادس التمهيدي من خلال زيارة موقع نتيجة نت .

. يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه في المكان له ثم يضغط على علامة البحث لتظهر النتيجة مباشرة.

ثانيًا: كما يمكن أيضاً للطلاب الدخول على موقع نتائجنا results.mlazemna.com واختيار نتائج السادس التمهيدي الابتدائي 2023 الدور الأول.

واختيار نتائج السادس التمهيدي الابتدائي 2023 الدور الأول. ثم بعد ذلك يختار كل طالب المحافظة التي هو تابع لها وينقر على كلمة تنزيل الموجودة أمام المحافظة.

سيتم تحميل ملف PDF خاص بنتائج الطلاب يمكن من خلاله البحث عن الاسم ورقم المقعد الخاص بالطالب ومعرفة النتيجة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول جميع المحافظات

ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول في عموم المحافظات العراقية المختلفة ويمكن الاستعلام عن النتائج في محافظات:

ذي قار – القادسية – صلاح الدين – الديوانية – الرصافة 1و2و3 – الكرخ 1و2و3 – ميسان – الأنبار – البصرة – ديالي – واسط – ميثان – الناصرية – بابل – كربلاء – المثنى – نينوى – النجف.

أشارت وزارة التربية العراقية أن درجات المساعدة لكل طالب تتمثل في 5 درجات في المادة بحد أقصي فعند حصول الطالب على 45 أو 46 أو 47 أو 48 أو 49 في أي مادة يتم رفع الدرجة إلى 50 لينجح الطالب فيها، أما في حال حصول الطالب على أقل من 45 فلن يتم إضافة الدرجات، كما أكدت أنه يحق لكل طالب رسب في مادة أو مادتين بحد أقصى دخول امتحانات الدور الثاني أما في حال رسب في 3 مواد فأكثر فلا يحق له دخول امتحانات الدور الثاني.