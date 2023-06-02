“الآن الأسعار في تراجع مستمر” اسعار اللحوم اليوم 2 يونيو 2023 الجمعة في مصر

السؤال المتكرر حول اسعار اللحوم اليوم 2 يونيو ، يزداد كثيرًا، إلى هذا الوقت الحالي من قبل كثير من الأشخاص، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المعروف بشراء اللحمة به، فمن المعروف أن أسعار اللحمة تكون متغيرة، وليست ثابتة، لذا سوف نرفق لكم أسعارها اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م.

اسعار اللحوم اليوم 2 يونيو

في الحقيقة أن اسعار اللحوم اليوم 2 يونيو ، جاءت مستقرة هذا اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، وذلك عند المقارنة بأسعار أمس الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، إذ أنها سجلت التالي:

بلغت أسعار اللحوم اليوم الضأن الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 جنيهًا مصريًا، وكذلك 350 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن كيلو كباب حلة سجل اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 جنيهًا مصريًا، وكذلك حوالي 350 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم الجمعة 2 يونيو

استقرت أسعار اللحوم الجمعة 2 يونيو ، إلى أن سجلت بمختلف الأنواع، كل ما يلي: