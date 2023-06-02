“أسعار شركات الحديد في مصر” سعر الحديد اليوم 2 يونيو 2023 الجمعة

استقر سعر الحديد اليوم 2 يونيو ، فمن الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص يقوموا بالتساؤل عن سعره اليوم الجمعة 2 يونيو 2023م، وكما قلنا إنه جاء مستقرًا في سعره هذا اليوم، حينما نلقي نظرة إلى سعره أمس الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على سعره بالتفصيل.

سعر الحديد اليوم 2 يونيو

لقد جاء سعر الحديد اليوم 2 يونيو ، مستقرًا هذا اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، وذلك عندما نقوم بمقارنة سعره أمس الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، إذ أنه جاء ليسجل ما يلي:

وصل ثمن حديد المراكبي اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 28500 جنيهًا مصريًا، وهذا للطن الواحد.

كما أن ثمن حديد الجيوشي اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 23350 جنيهًا مصريًا، وهذا للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

في الحقيقة أن سعر الحديد شهد استقرارًا بشكل ملحوظ اليوم الجمعة 2 يونيو 2023م، حيث أنه سجل التالي في مختلف الأنواع: