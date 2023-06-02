أخبار مصر

“أسعار شركات الحديد في مصر” سعر الحديد اليوم 2 يونيو 2023 الجمعة

جهاد حسينمنذ 52 دقيقة
0
سعر الحديد اليوم 2 يونيو

استقر سعر الحديد اليوم 2 يونيو ، فمن الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص يقوموا بالتساؤل عن سعره اليوم الجمعة 2 يونيو 2023م، وكما قلنا إنه جاء مستقرًا في سعره هذا اليوم، حينما نلقي نظرة إلى سعره أمس الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على سعره بالتفصيل.

سعر الحديد اليوم 2 يونيو

لقد جاء سعر الحديد اليوم 2 يونيو ، مستقرًا هذا اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، وذلك عندما نقوم بمقارنة سعره أمس الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، إذ أنه جاء ليسجل ما يلي:

  • وصل ثمن حديد المراكبي اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 28500 جنيهًا مصريًا، وهذا للطن الواحد.
  • كما أن ثمن حديد الجيوشي اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 23350 جنيهًا مصريًا، وهذا للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

في الحقيقة أن سعر الحديد شهد استقرارًا بشكل ملحوظ اليوم الجمعة 2 يونيو 2023م، حيث أنه سجل التالي في مختلف الأنواع:

  • هذا بجانب أن سعر حديد السويس اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 32050 جنيهًا مصريًا، وهذا يكون للطن الواحد.
  • كذلك أن سعر حديد بشاي، سجل اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 29000 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.
  • هذا بجانب أن سعر جديد عز اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 32135 جنيهًا مصريًا.

جهاد حسينمنذ 52 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى