“اسعار مواد البناء – الرمل – الإسمنت – الزلط” تعرف على سعر الاسمنت اليوم 2 يونيو 2023

تساءل كثير من الأشخاص عن سعر الاسمنت اليوم 2 يونيو ، فكما نعلم أن الأسمنت مهم في مواد البناء، ويتم استخدامه في العديد من الأمور، ويعتني بمعرفة سعره كثير من الأشخاص كذلك، لهذا يتم التساؤل عن سعره بشكل مستمر ومتواصل كل يوم، لذا سوف نقوم بالتعرف على سعره اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، بالسطور القليلة المقبلة.

سعر الاسمنت اليوم 2 يونيو

استقر سعر الاسمنت اليوم 2 يونيو ، إذ أننا أن شاهدنا أسعار الأسمنت أمس الخميس الموافق من 1 يونيو 2023م، وكذلك أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 2 يونيو، سوف نجد أنها جاءت مستقرة، بشكل ملحوظ للغاية، فمن الجدير بالذكر أنه سجل ليكون كما يلي في مختلف الشركات:

بلغ ثمن الأسمنت الأبيض سيناء اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 3300 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن أسمنت السويدي بلغ سعره اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 1980 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 1930 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأسمنت اليوم 2 يونيو 2023

كما ذكرنا أن سعر الاسمنت شهد استقرارًا، بشكل ملحوظ هذا اليوم الجمعة الموافق من 2 يونيو، في الشركات المختلفة، إذ أنه سجل التالي: