مباشر الان natiga4dk استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول من أكثر ما يتم البحث عنه الآن في كل محافظات الجمهورية وخاصة بعد ظهور النتائج رسميا في محافظة الكرخ الاولى والتي أن الإعلان عن نتائج الطلاب بها لكي يتم الحصول عليها بشكل الكتروني وتحميل ملف النتائج من قبل موقع وزارة التربية العراقية، حيث أنها تنشر لكم كل الدرجات في جميع المواد وذلك في ملف بي دي اف خاص بالمحافظة التابع لها الطالب.

استخراج نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول

استخرج نتائج السادس الابتدائي العراق 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا وموقع ناجح الذي يتيح لك إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات بشكل الكتروني عن طريق هذا الموقع الذي أشارت إليه وزارة التربية من أجل إتمام عملية الاستعلام عن النتائج من خلال المنزل، حيث أن محافظة الكرخ الاولى قد تم إعلان النتائج بها وجاري الرفع في باقي المحافظات.

البصرة وذي قار، ديالى.

كربلاء، كركوك وميسان، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط.

والقادسية، الأنبار، بابل.

والمثنى والنجف ونينوى واربيل، دهوك.

بغداد والرصافة والكرخ.

الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية

صلاح الدين، الكرخ الثانية.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2023

احصل على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول عبر موقع الوزارة الرسمي واستخراج بيان الدرجات الآن الذي أعلنت عنه الوزارة في بعض المحافظات وجاري رفع النتائج في أخرى، حيث تتم عملية الاستعلام عن طريق اتباع الخطوات التالية..

توجه إلى موقع وزارة التربية العراقية. يمكن الذهاب إلى موقع نتائج 6 ابتدائي أو موقع نتائجنا تجد أمامك قائمة المحافظات التي ظهرت بها النتائج بشكل رسمي. اضغط على زر تنزيل الموجود أمام المحافظة التابع لها. اطلع على بيان الدرجات بالرقم الامتحاني الخاص بك.

موقع ناحج الحصول على نتائج السادس الابتدائي

الآن يمكنك استخراج النتائج بشكل بشكل الكتروني عبر موقع نتائجنا حيث أن هذا الأمر يتم من خلال اختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم كتابة كل البيانات المطلوبة والآن الضغط على زر الإستعلام لكي تظهر لك النتيجة بشكل فوري على الشاشة أمامك.

استعلام نتائج امتحانات السادس الابتدائي نتائجنا

استعلم عزيزي الطالب عن نتائج الدور الأول عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالحصول على النتائج حيث أن الأمر يتم من خلال المنزل وإمكانية التعرف الآن على درجاتك في كل المواد الدراسية التي أديت الامتحانات بها في الفترة الماضية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول بغداد

احصل على النتائج من خلال موقع ناجح المعروف في العراق حيث أنه يمكن الطالب من التعرف على الدرجات في كافة المواد الدراسية وذلك عقب كتابة الرقم الامتحاني الخاص به في المكان الصحيح، حيث يتابع عدد كبير من الطلاب البحث عن هذه النتائج عقب ظهور بعض المحافظات.

اعلان نتائج الدور الاول السادس الابتدائي

تم الإعلان اليوم عن النتائج الخاصة بمرحلة السادس الابتدائي حيث أن وزارة التربية قد بدأت في نشر هذه النتائج بشكل الكتروني عبر موقعها الرسمي وكذلك بعض المواقع الاخرى التي تقوم بنشر النتائج في كل المراحل التعليمية مثل موقع نتائجنا.