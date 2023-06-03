إعرف نتيجتك.. نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول الكرخ 1و2و3 – الرصافة 1 – صلاح الدين – دهوك – آربيل موقع نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول، تزداد عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية من جانب الطلاب وأولياء الأمور في المحافظات العراقية المختلفة، وذلك حيث يترقبون الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في عموم المحافظات، وذلك حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ ما يقرب من أسبوع ويسعى الجميع إلى الاطمئنان على الدرجات الخاصة بالطلاب في المواد الدراسية التي أدوا الامتحانات بها، ونوفر لكم من خلال هذا المقال خطوات ورابط الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول

شهدت الدقائق القليلة الماضية الإعلان رسمياً عن ظهور نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول في محافظة الكرخ 1و3 والرصافة 1 عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، وذلك حيث انتهت كنترولات التصحيح في هذه المحافظات من أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب بشكل رسمي، حيث كانت عمليات التصحيح تتم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة، وتم اعتماد النتيجة في هذه المحافظات صباح اليوم الجمعة وتم رفع ملفات pdf الخاصة بدرجات الامتحانات لجميع الطلاب عبر موقع results.mlazemna.com وذلك ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها بشكل سهل عن طريق تحميل ملفات النتائج فقط.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا

ويمكن الآن للطلاب وأولياء أمورهم استخراج نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وذلك بعد إعلان رفع النتائج رسمياً، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:-

الخطوة الأولى: الولوج إلى موقع نتائجنا على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. الخطوة الثانية: يبحث الطالب عن المحافظة التابع لها.

والخطوة الثالثة: يتم الضغط على كلمة تنزيل الموجودة أمام المحافظة.

الخطوة الرابعة: سيتم تحويلك إلى صفحة تحميل النتائج قم بالضغط عليها.

ستجد جميع المدارس أمامك في صيغة ملفات PDF قم بفتح المدرسة التابع لها الطالب وابحث عن اسم الطالب أو برقم المقعد واستخرج النتيجة.

كما يمكن أيضاً الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع نتيجة نت.

جاري الآن تنزيل نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول محافظة بغداد (الكرخ 2) وسيتمكن جميع الطلاب وأولياء الأمور استخراج هذه النتائج بسهولة خلال دقائق قليلة من الآن فور انتهاء التنزيل، وذلك بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ورفعها، في حال عدم إمكانية الاستعلام عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق باسم الطالب واسم المدرسة والمحافظة وسنرد عليكم بالنتيجة.

في إطار متابعتنا المستمرة لإعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 العراق الدور الاول ، فقامت محافظة دهوك بالإعلان عن ظهور النتائج الخاصة بطلابها بشكل رسمي حيث تم رفع النتائج على موقع نتائجنا لجميع مدارس المحافظة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول عموم المحافظات

أصبحت الآن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2023 متاحة في أكثر من 4 محافظات عراقية وذلك بعد أن انتهت أعمال التصحيح في هذه المحافظات وتم رفع النتائج الخاصة بهم، حيث تم رفع نتائج محافظة صلاح الدين ومحافظة دهوك ومحافظة بغداد (الكرك 1 و 3) ومحافظة الرصافة 1 وجاري الآن رفع نتائج الكرخ 2.

لينك نتائج سادس ابتدائي الدور الاول 2023 كل المحافظات

حتى الآن لا تزال أعمال البحث عن نتائج سادس ابتدائي الدور الاول 2023 في جميع المحافظات العراقية قائمة بشكل كبير جداً من جانب طلاب 6 إبتدائي وأولياء أمورهم الراغبين في استخراج النتائج، ومن الجدير بالذكر أن كل محافظة تقوم بالإعلان عن النتائج في جميع المدارس بعد انتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب في جميع المواد.

انتهت جميع لجان التصحيح بمحافظة آربيل من تصحيح ورصد جميع درجات الطلاب في نتائج السادس الابتدائي 2023 دور اول وأصبح بإمكان جميع الطلبة والطالبات الآن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة، وذلك عن طريق استخراج النتائج بالاسم والرقم الامتحاني فقط بصيغة PDF وذلك عبر موقع نتائجنا، مبرووك للناجحين.