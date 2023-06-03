موقع ملازمنا .. رابط تحميل نتائج الصف السادس التمهيدي الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق ملفات pdf

حالة من الترقب الشديد في باقي المحافظات بالعراق عقب اعتماد السيد وزير التربية والتعليم النتيجة في العديد من المحافظات بداية من الكرخ الأولي والثانية حتي الرصافة الأولي والان الجميع يترقب الكشف عن باقي المحافظات والإستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائى التمهيدى 2022 بالعراق بالرقم الامتحانى على موقع وزارة التربية والتعليم، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن قيامها بالانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي في عدة محافظات وجاري حالياً رفعها .

رابط results.mlazemna.com السادس التمهيدي

حيث أنه من المرتقب ارتفاع نسبة النجاح كما أنها نوهت أن الأسئلة الخاصة بالامتحانات لم تخرج من المقرر الدراسي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي تمهيدي 2023 العراق

ويمكن لجميع الطلاب الان الحصول علي النتيجة الخاصة بالسادس التمهيدي الأن بدون اي مشاكل ان كان طلاب وطالبات وذلك من خلال اتباع عملية الاستخراج الخاصة بالبنتيجة من خلال إتباع هذه الخطوات التالية :

الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية natiga4dk.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تحديد المرحلة الدراسية وهي الثالث المتوسط.

ثم يقوم الطالب بتحديد المديرية التعليمية التابع لها.

إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

تم الكشف عن ثلاث محافظات بالعراق بالساعات الماضية وهم ” الكرخ الاولي والكرخ الثانية والرصافة الأولي وجاري اعتماد باقي المحافظات بالعراق بالوقت الحالي” ونتابع معكم كافة الاخبار وجدير ان الوزارة تعمل حالياً علي اعتماد النتائج في باقي المحافظات عقب اعتماد الثلاث محافظات اليوم وهناك حالة من الترقب الشديد للحصول علي النتيجة بالوقت الحالي.

وتتوفر النتيجة علي مواقع نتيجة نت الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم ويمكن من خلال الموقع استخراج النتيجة بدون اي مشاكل والحصول عليها وسوف تجدون الرابط الرسمي الخاصة بالنتيجة بالأعلي .