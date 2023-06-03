مبروك للجميع.. هنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق ديالى ، نينوى ، الرصافة 2،3 وباقي المحافظات

نشير في هذا المحور التعرف على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق، التي يبحث عنها جميع الطلاب ويرغبون في التعرف عليها بفارغ الصبر لكي يتعرف كل طالب على ما حصل علية في نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي الترم الثاني اخر العام 2023، وذلك عقب قيام وزارة التربية والتعليم العراقية باعتماد النتيجة رسمياً وذلك فور إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة للحصول عليها بكل سهولة برقم الجلوس الخاص بالطلاب.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق

واكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق للشهادة الابتدائية التمهيدية في العراق على أنة تم الانتهاء من جميع اعمال تصحيح الاوراق الامتحانية والتأكيد على رصد جميع الدرجات والمراجعة على كافة المجاميع بشكل جيد والحرص على ظلم أحد لي الدرجات فيما يستحقة، حيث تم اعتمادها بكافة محافظات العراق مثل البصرة ، والكرخ، والرصافة، بابل ، والنجف، وكركوك، ميسان، وباقية المحافظات لم تظهر بعد ولكن في وقت قليل سيتم الإعلان عنها عبر جميع مواقع البوابة الإلكترونية لمديرية التعليم بالعراق،

أولاً: يدخل الطالب مباشرة إلى موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

أو يمكن استخراج النتائج بسهولة عبر موقع نتيجة نت من هنا.

ثانيًا: اختيار ايقونة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

ثالثًا: اختر المحافظة التابع لها الطالب ثم اضغط على تنزيل.

رابعاً: ابحث عن نتيجة الطالب من خلال كتابة بيانات الخاصة بكل طالب و رقم الجلوس.

الضغط على كلمة عرض.

ويتم ظهور النتيجة فور للطلاب بالدرجات.

نتائج السادس الابتدائي 2023 ديالى

ويتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي اخر العام التمهيدي بالعراق لجميع الطلاب وكافة المحافظات العراقية في هذة الايام من هذا الشهر الجاري وايضا ظهور معظم المحافظات، والتي يمكن عرضها بكل سهولة على موقع الوزارة العراقية بكل سهولة من خلال رقم الجلوس، وايضا تساعد الوزارة الطلاب في رفع الطلاب الراسبين لكي ينجحوا من هذا العام ويتأهلون لدخول مرحلة جديدة وهي المرحلة الإعدادية، حيث يجب على كل طالب أن يأتي بالنصف في كل مادة لكي يعد ناجح، وعندما لا يستطيع الطالب الحصول على النتيجة من الانترنت عبر الموقع الالكتروني يتوجب على الطالب الذهاب إلى المدرسة المقيد بها لإحضار النتيجة.

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