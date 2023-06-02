Results mlazemna الآن رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق 2023 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا
نتائج السادس الإبتدائي العراق، من أكثر الكلمات اليومية التي يبحث عنها أبنائنا التلاميذ في الصف السادس الابتدائي العراق، تزامنًا مع إعلان نتائج السادس الابتدائي الكرخ 1 والكرخ 2 خلال الدقائق الماضية عبر موقع نتائجنا وموقع نتائج الإمتحانات الوزارية حيث يبحث التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بمحافظات( ديالي وكركوك والرصافة والكرخ وبغداد والبصرة والمثنى والنجف والقادسية والأنبار وواسط واربيل ودهوك) عن، يمكن رابط استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق الدور الأول بعد الإنتهاء من الإختبارات النهائية خلال الأسبوع الماضي.
نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول
أعلنت وزارة التربية العراقية، إنه سيتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول العراق في عموم المحافظات بشكل مركزي فور الإنتهاء من عمليات التدقيق والرصد والمراجعة للدرجات وإعتمادها من مديري المديريات في المحافظات وإعلان نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.
رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق عموم المحافظات
وعليك تنفيذ عدد من الخطوات المطلوبة للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 حتي يمكن الحصول علي النتيجة وهي كالتالي:
أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية.
ثانيًا: عليك إدخال كود التحقق.
ثالثًا: تسجيل الدخول لموقع نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق.
رابعًا: عليك إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بك.
خامسًا: ثم عليك النقر وتحميل النتائج والنهاية ستظهر لك كشوفات النقاط الخاصة بالطالب.
رابط نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق جميع المحافظات
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|في الانتظار
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار