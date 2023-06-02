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Results mlazemna الآن رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق 2023 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

ahmed samyمنذ 11 دقيقة
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نتائج السادس الإبتدائي العراق، من أكثر الكلمات اليومية التي يبحث عنها أبنائنا التلاميذ في الصف السادس الابتدائي العراق، تزامنًا مع إعلان نتائج السادس الابتدائي الكرخ 1 والكرخ 2 خلال الدقائق الماضية عبر موقع نتائجنا وموقع نتائج الإمتحانات الوزارية حيث يبحث التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بمحافظات( ديالي وكركوك والرصافة والكرخ وبغداد والبصرة والمثنى والنجف والقادسية والأنبار وواسط واربيل ودهوك) عن، يمكن رابط استخراج نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق الدور الأول بعد الإنتهاء من الإختبارات النهائية خلال الأسبوع الماضي.

نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول

أعلنت وزارة التربية العراقية، إنه سيتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول العراق في عموم المحافظات بشكل مركزي فور الإنتهاء من عمليات التدقيق والرصد والمراجعة للدرجات وإعتمادها من مديري المديريات في المحافظات وإعلان نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية.

رابط استخراج نتائج السادس الإبتدائي العراق عموم المحافظات

وعليك تنفيذ عدد من الخطوات المطلوبة للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 حتي يمكن الحصول علي النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: عليك إدخال كود التحقق.

ثالثًا: تسجيل الدخول لموقع نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق.

رابعًا: عليك إدخال الرقم الإمتحاني الخاص بك.

خامسًا: ثم عليك النقر وتحميل النتائج والنهاية ستظهر لك كشوفات النقاط الخاصة بالطالب.

رابط نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق جميع المحافظات

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1في الانتظار
قريبا
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجففي الانتظار
 قريبا
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

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ahmed samyمنذ 11 دقيقة
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