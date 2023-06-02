نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا بالاسم ورقم المقعد عموم المحافظات بغداد / الكرخ 1,2,3 / الرصافة / كربلاء pdf

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا، أكدت وزارة التربية العراقية أن الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا ما هو إلا مسألة وقت فقط حيث جاري الآن الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الطلاب في عموم المحافظات العراقية وذلك استعداداً لإعلان كافة النتائج الخاصة بالطلاب بشكل رسمي في خلال الأيام المقبلة، حيث تم الإعلان عن النتائج في بعض المحافظات ونحن وإياكم الآن في انتظار إعلان النتائج في باقي المحافظات، ولعل أكثر ما يبحث عنه الطلاب في الوقت الحالي هو موعد إعلان النتائج وخطوات استخراج النتائج من على الإنترنت بدون الحاجة للتوجه للمدارس وبالاسم فقط أو برقم المقعد.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا في بعض المحافظات وهي محافظة الرصافة 1 ومحافظتي الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3، حيث تم نشر ملفات بي دي اف بها جميع النتائج لجميع المدارس على مستوى هذه المحافظات، وأصبح بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج واستخراجها بكل سهول بالاسم ورقم المقعد فقط، وذلك حيث انتهت المحافظات من إعلان النتائج وجاري العمل على الانتهاء من التصحيح في باقي المحافظات العراقية خلال الأيام القادمة، حيث أكدت وزارة التربية أن الأسبوع المقبل ستكون جميع النتائج في عموم المحافظات متاحه للجميع.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول

من خلال رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا سيتمكن الجميع من استخراج النتائج، على النحو التالي: