موقع نتائجنا .. تحميل نتائج السادس التمهيدي ٢٠٢٣ العراق results.mlazemna

موقع نتائجنا .. نتائج السادس التمهيدي ٢٠٢٣ العراق results.mlazemna يهتم الكثير من طلاب وطالبات وأولياء أمور بالتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي والتى من المتوقع أن يتم أن الإعلان عنها فى المحافظات العراقية ، وذلك عقب قيام وزارة التربية والتعليم العراقية باعتماد النتيجة رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موقع نتائجنا .. نتائج السادس التمهيدي ٢٠٢٣ العراق results.mlazemna.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم فى العراق عن القيام بالانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية وذلك للتعرف على نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي وذلك في كل من البصرة ، والكرخ، والرصافة، بابل ، والنجف، وكركوك، ميسان، وجارى اعتماد باقى المحافظات كما ان هناك بعض من المصادر التي صرحت عن ان النتيجة مطمئنة لجميع الطلاب، وسيتم رفعها عبر مواقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة التمهيدي السادس الابتدائي فى العراق 2023

تم الانتهاء من أداء امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق ، ويرغب الكثير في التعرف على كيفية الحصول على النتيجة والذي يتم من خلال الاتي.

الدخول عبر موقع نتائجنا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

تسجيل رقم الجلوس بكل دقة واختيار المرحلة:

الضغط على زر اظهار النتيجة

ستظهر النتيجة خلال دقائق.

قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بالاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى فى العراق فى محافظات الكرخ 1 والكرخ 2 وسيتم الاعلان عن باقى المحافظات خلال ساعات قليلة بعد ان يتم اعتمادها كما انها تعتبر من ضمن ما يتم البحث عنه خلال تلك الفترة وانها تعمل على تعرف الجميع على مستقبلهم التعليمي والانتقال لمرحلة اخرى.