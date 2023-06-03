Yalı Çapkını : مسلسل طائر الرفراف مترجم عربي علي موقع قصة عشق الحلقة ٣٥

مسلسل طائر الرفراف مترجم عربي علي موقع قصة عشق الحلقة ٣٥ ازداد محرك البحث في جوجل وذلك من خلال متابعي مسلسل طائر الرفراف الذي يتم عرضه على الكثير من المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية للتعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة والثلاثون من كما انه يعتبر من ضمن اقوي مسلسلات الدراما وقد حاز على نسبة مشاهدة طائر الرفراف حيث إستطاع المسلسل في وقت قصير ان يجمع بين اعجاب الكثير ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل طائر الرفراف مترجم عربي علي موقع قصة عشق الحلقة ٣٥.

مسلسل طائر الرفراف مترجم عربي علي موقع قصة عشق

مسلسل طائر الرفراف يتجسد احداثه حول ان عائلة الاغا التي تدور بين افرادها الكثير من احداث الكراهية بين الاختين .

قد يعمل الجد الأكبر للعائلة بالسيطرة علي الحفيد الأكبر للعائلة من اجل تزويجه لفتاه لا يحبها وذلك بحجة انها من عائلة كبيرة ومرموقة .

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل طائر الرفراف التركي كل يوم جمعة من كل أسبوع مترجم علي قناة ستار تي في التركية ويعرض السبت علي قناة ام بي سي فور بالعربي يمكن للجميع مشاهدة الحلقة مجاناً بدون اعلانات .

من هم أبطال مسلسل طائر الرفراف

يتم الاشتراك في المسلسل عدد من النجوم المتميزون ومنهم.

غولسون سانتير أوغلو.

ايرام التوغ .

ميرت رمضان ديمير.

عفراء ساراتش أوغلي.

كما انه يتم عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي طائر الرفراف اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو الجاري وستكون مليئة بالكثير من الاحداث القوية والمثيرة للغاية.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل طائر الرفراف 35

يمكننا الاستمتاع بمشاهدة المسلسل وذلك من خلال الاتي.

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الترميز: 27500.

التردد: 10922.

وترقب شديد من قبل محبي الاعمال التركية من أجل مشاهدة الحلقة الخامسة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يعد من أكثر الأعمال نجاح .