كشوف PDF الآن.. استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 من موقع وزارة التربية العراقية|| نتيجة 6 ابتدائي العراق نتائجنا

في خلال ثواني يمكنك الآن وعلى مدار الساعة استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 من موقع وزارة التربية العراقية بعدما تم الاعلان عنها في عدد من المحافظات، وستشهد الساعات القادمة اعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في باقي المحافظات حتى يتمكن كل طالب من الحصول على درجاته في كافة المواد، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 العراق عبر موقع نتائجنا الرسمي، فتابعونا.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

من المتوقع أن يتمكن الطلاب من استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 تباعا وليست دفعة واحدة كعادة كل عام، وكانت امتحانات السادس الابتدائي بالعراق قد بدأت في يوم 21 من شهر مايو المنقضي في كافة المدارس واستمرت لمدة عدة أيام دون أن يتم تسجيل أي شكوى تذكر من صعوبة أسئلة أي مادة سواء كانت مضافة أو غير مضافة للمجموع، والآن مع شرح خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم وتحميل كشوف النتيجة في دقيقة:

الدخول عبر موقع نتائجنا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم باختيار استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.

اختر المحافظة التابعة لها الطالب ومدرسته.

اضغط على ايقونة تنزيل.

انتظر ليتم تحميل كشوف النتيجة PDF.

الآن افتح الملف وابحث عن اسمك ودرجاتك.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

شهدت الساعات الماضية الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 في محافظة الكرخ، ونوهت الوزارة أن قريبا سيتم الاعلان عن النتيجة في باقي المحافظات قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث مازال الطلاب في باقي المحافظات ينتظرون الاعلان عن النتيجة على أحر من الجمر، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة فورا.

حاليا يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 في عموم المحافظات العراقية التي تم اعتماد النتيجة بها خلال الساعات الماضية.

الآن أصبح بامكانك الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في عدد من المحافظات اونلاين بسهولة دون الاضطرار لللانتظار حتى الصباح من أجل التوجه إلى المدرسة.

أعلنت محافظات الكرخ والرصافة ودهوك عن نتائج سادس ابتدائي العراق بنسبة نجاح جيدة بشكل كبير، وقد تم رفع كشوف النتيجة عبر موقع نتائجنا وموقع الوزارة.