الآن رابط استخراج نتائج المراسلة onefd edu dz 2023 عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد

نتائج نتائج المراسلة onefd 2023 ، يوم الآلاف من الطلاب والطالبات في دولة الجزائر البحث عن نتائج المراسلة دورة ماي التي من المقرر أن تعلن اليوم الجمعة حسب ما أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد (ONEFD) في بيان منشور له بنهاية الأسبوع الماضي عن البدء في إعلان نتائج إمتحان إثبات المستوى دورة ماي في كل من ولايات الجلفة، مستغانم، تمنراست، باتنة، شلف، بسكرة، أدرار، سطيف عبر الموقع الالكتروني http://inscriptic.onefd.edu.dz/releve، بشكل متتالي من يوم الأأربعاء حتي اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء في جميع الولايات الجزائرية كيفية استخراج كشف نقاط نتائج المراسلة 2023 عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

نتائج المراسلة onefd edu dz 2023

وفقًا للبيان المنشور علي موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ONEFD عن البدء في اعلان نتائج طلاب المراسلة ” إمتحان إثبات المستوى دورة ماي 2023″ خلال المواعيد التالية فور إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المواد التي أدي فيها الطلاب الإختبارات خلال الفترة الماضية وإعلان نتائج المراسلة وهي كالتالي:

1- يوم الأربعاء الموافق 31 ماي 2023 تعلن نتائج المراسلة في ولايات ( الجلفة، مستغانم، تمنراست، باتنة، شلف، بسكرة، أدرار، سطيف) .

2- يوم الجميس الموافق 1 جوان 2023 تعلن نتائج المراسلة في ولايات( الجزائر، قسنطينة، ورقلة، سوق أهراس، بشار، الوادي، عنابة، تلسمان، المدية).

3- يوم الجمعة الموافق 02 جوان 2023 تعلن نتائج المراسلة في ولايات( الأغواط، سعيدة، تيزي وزو، سكيكدة، عين دفلى، بجاية، تيارت، تبسة، وهران).

رابط استخراج نتائج المراسلة onefd edu dz 2023

وإليكم خلال السطور التالية خطوات استخراج كشف نقاط المراسلة 2023 برقم التسجيل للطلاب في جميع الولايات من خلال الدخول علي رابط موقع الديوان الوطني والبدء في تنفيذ الخطوات التالية للإستعلام عن نتائج المراسلة وهي كالتالي:

أولًا: عليك تسجيل الدخول إلى موقع نتائج الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

ثانيًا: ثم عليك كتابة رقم التسجيل الخاص بك بشكل صحيح.

ثالثًا: عليك القيام بتحديد الولاية التابع لها.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث وستظهر نتيجة امتحان إثبات المستوى للعام الدراسي الحالي 2023.