تحميل كشف pdf نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق الدور الأول بغداد / الكرخ 1,2,3 / الرصافة 1,2 / كربلاء pdf

تترقب طلاب وطالبات السادس التمهيدي بالعراق بالوقت الحالي الاعلان عن النتيجة بجموع المحافظات وحتي الان قامت الوزارة بالكشف عن النتيجة السادس الابتدائي التمهيدي في عدة محافظات ولكن لم تعلن عن جميع المحافظات في وقت واحد واعنلت ان النتيجة سوف تتوفر في عدة محافظات بالوقت الحالي حتي الانتهاء من الاعلان بجميع المحافظات العراقية .

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق الدور الأول

وتعمل وزارة التربية والتعليم علي تخفيف الضغط من أجل رفع النتائج بمحافظة محافظة بالعراق بالوقت الحالي وجاري الانتهاء من عملية التصحيح بعموم المحافظات بالعراق بالساعات القادمة وتوفير النتيجة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة ان نسب النجاح وصلت إلي 80% في المحافظات التي ظهرت بالساعات الماضية بداية من الكرخ الاولي والثانية والرصافة وكربلاء وجاري اعتماد باقي المحافظات بالعراق بالوقت الحالي .

خطوات إستخراج نتائج السادس التمهيدي 2023 الدور الاول

اولاً قم بالبحث عن موقع نتائجنا العراقي او موقع نتيجة نت “نتائج السادس” او موقع ملازمنا”

قم بالدخول علي الموقع

سوف تجد امامك جميع المحافظات متوفرة والمحافظة التي يتواجد بجنابها تنزيل تكون بتالي ظهرت او قريباً لم تظهر حتي الان.

بعد ذلك قم بالقيام بالتنزيل في حالة رفع المحافظة من قبل الوزارة واستخرج النتيجة الخاصة بك بدون اي مشاكل.