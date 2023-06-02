Download PDF موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدى 2023 بالعراق جميع المحافظات

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق والتي يتم إعلانها تدريجيا وفقا لانتهاء كل محافظة من عملية تصححي ومراجعة اروقا طلابها وبالتي بدأت بالفعل العديد من المحافظات العراقية بإعلان نتائج طلابها بالكامل وهو ما سوف نلقى عليه الضوء من خلال هذا الأفل مع توفر كافة الروابط الرسمية والغير رسمية التي تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق .

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدى 2023 بالعراق

ارتفاع البحث من قبل طلاب الصف السادس الابتدائي بدولة العراق حول الاستعلام عن نتائجهم التي أعلنت في الكثير من لمحافظات ونها محافظة الكرخ 1 ولكرخ 3 وجارى الآن باقي المحافظات الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة على أن تتوفر النتيجة في الساعات المقبلة على موقع ملازمنا أو موقع ناجح أو موقع وزارة الرتبية لعراقية والذي يتيح إلي الطلاب خدمة الاستعلام برقم المقعد فقط اليهم ما باقي المواقع التي سبق ذكرها فهي توفر النتائج بتحميل ملف بيان درجات الطلاب بالكامل.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

إليك الآن عدة روابط من خلاله يمكنك الحصول على نتائج الطلاب في دولة العراق ومنها موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق واليك الخطوات الصحيحة

ادخل على موقع نتائجنا من هنا .

حدد المحافظة .

انقر على مربع التنزيل.

انتظر عدة ثواني حتى يتم تحميل الملف .

يجب الآن عن بيان درجات من النتائج المتوفر إليك.

أما في حالة الاستعلام عبر موقع وزرة التربية العراقية والذي يتيح الآن خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التهميدى إليك الخطوات الصحيحة للحصول على النتيجة

قم بالولوج على موقع وزارة التربية العراقية.

حدد المرحلة الدراسية .

ادخل رقم مقعد الطالب .

انقر على مربع الاستعلام.

انتظر حتى يتم تحميل بيان درجاتك فقط.

اعلن موقع نتائجنا في الساعات الماضية عن توفر نتائج الصف السادس الابتدائي بحافظات دهوك ومحافظة الرصافة بجانب إعلان في صباح اليوم عن نتائج محافظة الكرخ 1 ومحافظة الكرخ 3 ، وجارى الآن الانتهاء من باقي المحافظات على أن تكون النتيجة ظهرت في كافة أنحاء العراقية خلال الأسبوع الجاري .