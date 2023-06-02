epedu.gov.iq استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 دور اول في محافظات الكرخ والرصافة ونينوي عبر موقع نتائجنا

يبحث كافة الطلاب الآن عن طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 دور اول التي تم اتاحتها خلال الساعات الماضية عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية بعدما تم اعتمادها من قبل السادة المحافظين، ويمكنك الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالمقال، واليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني في عموم محافظات العراق.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

ويمكنك حالا استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الاول عبر زيارة موقع نتائجنا وكذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، ومن ثم الدخول إلى الصفحة الخاصة بتلك النتائج وإدخال بيانات الطالب المطلوبة مثل الاسم والرقم الامتحاني ليتمكن الطالب أو ولي أمره من الاستعلام عن النتيجة بالدرجات التفصيلية في كافة المواد مثل اللغة العربية والدراسات الاجتماعية اللغة الانجليزية، واليكم رابط نتائج السادس الابتدائي العراق 2023:

قم بالدخول إلى موقع نتائحنا أو وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم قم بالضغط على نتيجة الصف السادس الدور الأول الفصل الثاني.

ثم اختر المحافظة التي أنت تابع لمدرسة من مدارسها.

ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

ثم اضغط على استعلام.

سيظهر لك ملف PDF به كل النتائج الخاصة بمدارس المحافظة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

هذا وقد كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ليست مركزية، وسيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول لكل محافظة بشكل منفصل بعد الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات، ولذا يجب على الجميع متابعة الصفحة الرسمية للوزارة عبر الفيس بوك وتويتر لمعرفة أخر الأخبار المتعلقة بالنتائج، ومن المتوقع أن توفر وزارة التربية والتعليم في العراق العديد من الروابط الإلكترونية التي ستقوم برفع النتائج فور اعتمادها مباشرة في جميع المحافظات.

في ثواني يمكنك استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم والرقم الامتحاني من خلال اتباع الخطوات الموضحة اعلاه، لتحصل على بيان رسمي بدرجات الطلاب.

أعلنت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية، ويمكنك استخراجها فورا باتباع الخطوات السابقة.