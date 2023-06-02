Lïnk موقع نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة الدور الأول “نتائجنا” [ناجح] رابط وزارة التربية والتعليم العراقية

تطمئن العراق الطلاب وأولياء الأمور بشأن نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة، من المتوقع أن تعلن كل محافظة عن النتائج بعد انتهاء عمليات تصحيح الأوراق، حيث ستقوم المديريات بإعلان النتائج في كل منطقة على حدة.”، تقليص مدة كل امتحان إلى ساعة ونصف بدلاً من ساعتين، وذلك بناءً على قرار وزارة التربية العراقية، فرق التصحيح قد انتهت من عملها في العديد من المناطق مثل البصرة وأربيل وديالي وكربلاء ودهوك وبغداد.

نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

ونحن في انتظار إعلان باقي المحافظات عن النتائج، يجدر بالذكر أنه لم تحدث أي محاولات غش في أي منطقة، للوصول إلى نتائج السادس الابتدائي لعام 2023، يتم نشرها على موقع “نتائجنا” على الإنترنت.

هذا يوفر وسيلة سهلة ومريحة للطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج بشكل سريع وموثوق

نتائج السادس الابتدائي العراق

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في العراق، أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة من خلال رابط خاص تم توفيره، بدأت امتحانات الصف السادس الابتدائي في الأحد الموافق 21 مايو 2023م وانتهت في السبت الموافق 27 مايو 2023م، تم بدء عمليات تصحيح الأوراق فور انتهاء الامتحانات وتم تسجيل الدرجات بعد ذلك.

من المتوقع أن تعلن النتائج في الأسبوع الجاري أو في بداية شهر يونيو 2023م، للحصول على النتيجة، يجب على الطلاب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق وإدخال رقم جلوسهم في الحقل المخصص لذلك، ينبغي على الطلاب وأولياء الأمور أخذ الحيطة وعدم الاعتماد على مواقع غير رسمية أو روابط مشبوهة للاستعلام عن النتائج، حفاظًا على سلامة بياناتهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية.

خطوات معرفة نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة

بمجرد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 البصرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة بسهولة: