موعد عيد الاضحي المبارك 2023-1444 في الدول العربية السعودية ومصر والعطلات الرسمية هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر، ويتم بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي لوقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة في مكة المكرمة في التاسع من ذي الحجة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عيد الاضحي المبارك 2023-1444 في الدول العربية السعودية ومصر والعطلات الرسمية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 / 1444

يبدأ في يوم 10 ذو الحجة بعد يوم وقفة عرفة التي تكون في 9 ذو الحجة، ويمتد عيد الأضحى لأربع أيام.

قد تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد (29 ذو القعدة) الموافق 18 يونيو ووفقاً للحسابات الفلكية هذا العام، ستكون رؤية هلال شهر ذي الحجة ممكنة مساء يوم الأحد.

سيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو هو يوم الوقوف بعرفة، و الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الدول العربية والإسلامية لا تختلف على موعد عيد الأضحى المبارك على الإطلاق، وذلك لاعتمادها على تحري المملكة العربية السعودية فقط لرؤية هلال شهر ذي الحجة.

عيد الأضحى 2023 في الأردن

تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة الأردنية الهاشمية من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة.

اجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

تبدأ إجازة عيد الأضحى في جهورية مصر من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة.

عيد الأضحى 2023 في الإمارات

تبدأ إجازة عيد الأضحى لدولة الإمارات العربية المتحدة من يوم وقفة عرفة في يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى 1444 في السعودية

تبدأ إجازة عيد الأضحى للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 5 ذو الحجة وحتى يوم الأحد 15 ذو الحجة.

عيد الأضحى 2023 في قطر

تبدأ إجازة عيد الأضحى في قطر من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2023 في الكويت

تبدأ إجازة عيد الأضحى في الكويت من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى نهاية يوم الجمعة 12 ذو الحجة.

عيد الأضحى 2023 في اليمن

تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة.

اجازة عيد الأضحى 2023 في العراق

تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة.

اجازة عيد الأضحى 2023 في لبنان

تبدأ إجازة عيد الأضحى في لبنان من يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة وحتى يوم السبت 13 ذو الحجة.