الأوراق المطلوبة للقبول في تنسيق التمريض العسكري 2023 بنين وبنات وشروط الالتحاق في مدارس التمريض العسكري جميع المحافظات

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية يبحث الطلاب للتعرف على تنسيق التمريض العسكري 2023 بعد الاعدادية، والتي يقدم بها الطلاب بديل للدخول الثانوية العامة، والتي تشهد محركات البحث عنها بشكل مستمر للتعرف على التنسيق للتمريض للالتحاق بة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تعد مدارس التمريض العسكري من المدارس ذات الشروط والقواعد الصعبة التي لم يقبل بها الكثير، حيث في السطور الحالية نوفر اليكم شروط التقديم وايضا تنسيق القبول للحد الادني بجميع المحافظات.

تنسيق التمريض العسكري 2023

ونقدم اليكم في السطور المقبلة من هذا المقال التعرف على تنسيق ودرجات القبول بالتمريض والحد الادني تبعا للتنسيق الملعن عنة بعد الاعدادية.

محافظة القاهرة 223 درجة.

محافظة الإسكندرية الحد الادنى 218 درجة.

محافظة سوهاج 233 درجة.

السويس 220 درجة.

الحد الأدني للقبول الإسماعيلية 218 درجة.

محافظة بني سويف 215 درجة.

محافظة دمياط من 203 درجة.

الوادي الجديد الحد الأدنى للقبول 220 درجة

محافظة الأقصر 198 درجة.

محافظة قنا حدها الادني 207 درجة.

محافظة أسوان 207 درجة.

ومن ثم أسيوط 223 درجة.

القبول للحد الادني شمال سيناء 230 درجة، ومن ثم الشرقية 228 درجة.

مرسى مطروح 205 درجة، ومن ثم جنوب سيناء 225 درجة.

المنوفية 223 درجة، ومن ثم الفيوم 218 درجة.

السويس 222 درجة، ومن ثم كفر الشيخ 220 درجة.

محافظة المنيا من 212 درجة.

محافظة القليوبية 215 درجة

شروط التقديم بالتمريض العسكري 2023

ونطرح اليكم في هذا المقال كافة الشروط التي يجب توافرها في الطالب أو الطالبة المتقدمة للالتحاق بالتمريض العسكري 2023 كما يلي.

أن تكون الجنسية المصرية للطالب ووالديه.

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بتنسيق مدارس التمريض.

ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر.

اجتياز كافة الاختبارات من الطبي والنفسي والهيئة داخل مدرسة التمريض.

أن تكون الطالبة غير متزوجة وموافقة ولي الأمر على عدم زواج الطالبة أثناء الدراسة.

اقرأ أيضا