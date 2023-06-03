رابط results.mlazemna نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣ العراق Pdf عموم المحافظات

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣، ترقب شديد من قبل طلاب مرحلة السادس عقب الانتهاء من اداء الامتحانات بالفترة الماضية وانتظارهم للنتيجة بالوقت الحالي ولكن الوزارة اعلنت عن الانتهاء من عملية التصحيح في عدة محافظات ومحافظات اخري لم تنتهي وتم رفع النتيجة علي موقع ملازمنا لنتائج الامتحانات العراق .

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي ٢٠٢٣

وتجري حالياً الانتهاء من عملية رفع باقي النتائج الخاصة بالمحافظات العراقية بالوقت الحالي وتعمل الوزارة علي متابعة المواقع التعليمية التي توفر النتيجة بالوقت الحالي ولم تتم الانتهاء من توفير جميع المحافظات بالعراق وصرح المتحدث الرسمي وقال ان الطلاب انتهت السبت الماضي وجاري عملية التصحيح وستكون النتائج مرفوعة علي مواقع الوزارة بالساعات القادمة .

رابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023

يمكن للطلاب بالوقت الحالي الحصول علي نتائج السادس التمهيدي من خلال رابط موقع ملازمنا العراقي بالوقت الحالي للحصول علي النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية :-

الدخول على الرابط الرسمي موقع نتائجنا.

من الواجهة الرئيسية للموقع يتم الدخول لقسم نتائج السادس الاعدادي التمهيدي

تدوين جميع المعلومات الشخصية للطالب المُستعلم عن نتيجته.

التأكد من البيانات المدخلة ثم النقر فوق أيقونة عرض النتيجة.

نتيجة سادس ابتدائي 2023 العراق

وكشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج السادس التمهيدي الابتدائي الدور الاول سوف تتوفر بجموع المحافظات بالساعات القادمة وجاري رفع النتيجة محافظة محافظة بالوقت الحالي تجنب الضغط علي الموقع.

وتم الإعلان عن عدة محافظات بالعراق أمس وجاري اعتماد باقي المحافظات بالوقت الحالي وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب للحصول علي النتيجة .