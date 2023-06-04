onefd.edu.dz resultat الان استخراخ كشوف نتائج المراسلة 2023 فى الجزائر بحسب الولاية

كشوف استخراج نتائج المراسلة دور مايو 2023، ONEFD، حيث أعلن الديوان الوطنى للتعليم عن بعد فى الجزائر اليوم عن نتائج المراسلة وذلك عبر الموقع الرسمى http://inscriptic.onefd.edu.dz/relev ليتوجه الآن الآلاف من طلاب وطالبات نتائج امتحانات إثبات المستوى فى جميع الولايات الجزائرية بالبحث من أجل المساهمة في معرفة النتيجة وذلك عقب قيام النشر للنتيجة من قبل رزنامة ليتم إلا استخر الكشوف من قبل جميع الطلاب ، ومن أجل استخراج نقاط امتحانات إثبات المستوى تابع الخطوات التي سنقوم بتوفيرها خلال المقالة التالية.

حساب معدل المتعلمين في الجزائر.

أكدت الديوان الوطنى للتعليم فى الجزائر أنه يجب على طالب المراسلة أن يجتاز الامتحانات الخاصة بإثبات المستوى للعام الدراسى 2023 من أجل المساهمة في الحصول على المعدل الذي يساوي أكثر من نصف الدرجة أى ماى يساوى عشرة على عشرين حتى يتمكن من النجاح ويتم حسام المعدل العام ثم يتم الضرب فى معدل امتحان المستوى في 2 من نقطة المراقبة يتم التقسيم على ثلاثة حتى يكون المعدل مساويا المعدل الخاص بالامتحان.

اعلان نتائج المراسلة فى الجزائر.

1من شهر مايو 2023 يتم الإعلان فى مستغانم، الجلفة، تمنراست، باتنه، شلف، بسكرة ادرار، سطيف.

2 من شهر مايو 2023 يتم الإعلان عن النتيجة فى الجزائر، قسنطينة، ورقلة، سوق ازهراس، بشار ، الوادى تسليمان،

3 من شهر مايو 2023 يتم الإعلان فى سعيدة ، الأغواط، تيزي وزو، عين دفلى، سكيكدة، بجاية، وهران.

رابط استخراج كشف المراسلة فى الجزائر.

قام الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بنشر رابط استخراج نتائج المراسلة فى جميع الولايات الجزائرية عن طريق إتباع الخطوات التالية.

يتم القيام بالدخول على نتائج الديوان الوطني للتعليم عن بعد.

القيام بتسجيل رقم الطالب.

يتم تحديد الولاية التابع لها الطالب.يتم القيام بالضغط على بحث حتى يتم اظهار النتيجة.

نتائج كشوف المراسلة بالجزائر

من خلال موقعكم المزقر سنقوم بالمتابعة المستمرة لنتائج المراسلةامتحانات إثبات المستوى فى جميع الولايات الجزائرية والتى سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.