رابط نتيجة نت 3 ع || نتيجة الصف الثالث الاعدادى قنا بالاسم ورقم الجلوس رسميا “تم الاعتماد” الشهادة الاعدادية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى قنا، تجهزوا للمفاجآت! لم يتم تحديد موعد رسمي من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023، وذلك بسبب انتهاء الامتحانات قبل يومين فقط، حيث تم إجراء الامتحانات في يوم الخميس الماضي الموافق 25 مايو، ومع ذلك، أشارت المديرية التعليمية إلى أن فريق التصحيح بدأ أعمال التصحيح ابتداءً من يوم السبت الماضي الموافق 27 مايو.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى قنا بالاسم ورقم الجلوس

قد يستغرق عملية التصحيح من أسبوع إلى أسبوعين نظرًا لكون عدد الطلاب الحاضرين كان كبيرًا للغاية وتجاوز التوقعات، وبما أن محافظة قنا تضم العديد من المدن وعددًا كبيرًا من المدارس، يحتاج الفريق المشرف على التصحيح إلى دقة فائقة لضمان صدور النتائج بدقة وخالية من الأخطاء، وذلك لتفادي أي طلبات تظلم من قبل الطلاب، لذا، ترقبوا معنا نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بمحافظة قنا، فنحن سنقوم بنشرها قريبًا وسنوفر لكم الرابط الذي يمكنكم استخدامه للاستعلام عن النتيجة. ابقوا معنا!

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023

يتم توزيع درجات الشهادة الإعدادية على مقياس يبلغ 280 درجة، حيث يتم تقسيمها بالتساوي بواقع 140 درجة لكل ترم دراسي ، وتكون درجة النجاح في نهاية العام بنسبة 50% من إجمالي الدرجات.

وفيما يتعلق بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية للترم الثاني، فإنه يتم توزيعها على النحو التالي:

– اللغة العربية: 40 درجة.

– اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

– الرياضيات: 30 درجة.

– العلوم: 20 درجة.

طريقه الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية قنا

للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادى قنا بطريقة حصرية ومبتكرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى بوابة نتيجة نت.

اختر المرحلة التعليمية المناسبة للشهادة الإعدادية.

استكمل الخطوات المتعلقة بمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالضغط على الصف الثالث الإعدادي.

قم بتحديد الفصل الدراسي الثاني.

حدد خانة امتحانات العام الدراسي 2023.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

اضغط على خانة الاستعلام، ثم انتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمجرد اعتمادها رسميًا.

مع اتباع هذه الخطوات الحصرية، ستتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسهولة وسرعة.