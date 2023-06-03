” هُنا ” results.mlazemna.com الان نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا، يواصل أولياء الأمور في المرحلة الإبتدائية في كافة المحافظات العراقية، بالبحث عبر مؤشرات جوجل عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا والتي بدأت في الظهور والإعلان الرسمي خلال الساعات الماضية عقب إعتماد نتائج محافظات الرصافة والكرخ 1 والكرخ 2 وتجري عمليات الإنتهاء من المراجعة والتدقيق للدرجات تمهيدًا لإعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات تحميل نتائج سادس ابتدائي دور اول جميع المحافظات عبر صفحة نتائج سادس ابتدائي الدور الاول في العراق.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

قالت وزارة التربية العراقية، في بيان لها، أن إعلان نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2023 يكون في كل مديرية بشكل مركزي فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات، مشيرة إلي أن المديرية تتابع أعمال التصحيح والمراجعة لإعلان نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول في محافظات بغداد والرصافة والكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

ومن المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول علي موقع نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول.

ثانيًا: عليك إدخال رمز التحقق.

ثالثًا: ثم كتابة الرقم الإمتحاني وتحديد اسم المحافظة.

رابعًا: عليك النقر علي تحميل كشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول.

خامسًا: ثم الإنتظار حتي تظهر النتيجة والدرجات لكافة المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب والطالبات.

نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا

أكدت وزارة التربية العراقية، أن أعمال التصحيح في الكنترولات المخصصة للمرحلة الإبتدائية إكتملت تمهيدًا لإعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا خلال الساعات القادمة، مشيرة إلي إنه تم إعلان نتائج السادس الإبتدائي التهميدي في 4 محافظات حتي الآن هي كرخ 1 وكرخ 3 ودهوك والرصافة 1.