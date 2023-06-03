رابط نتائج ..الان استعلم عن نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى الترم الثانى 2023 فى جميع المحافظات العراقية

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2023، فى جميع المحافظات العراقية ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية اليوم بالإعلان عن ظهور نتيجه الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى محافظات الكرخ 1 ، والكرخ ، لتوجيه الآلاف من طلاب وطالبات وأولياء أمور التمهيدي السادس الابتدائي فى العراق بالبحث عن رابط نتائجنا ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، من أجل الحصول على النتيجة وذلك عقب فترة من الانتظار ، ومن خلال المقال التالي سنقوم بتقديم لكم جميع التفاصيل والمعلومات التي من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الصف السادس التمهيدي فى العراق بكل سهولة ويسر.

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الكرخ 1 والكرخ 3.

أكدت وزارة التربية والتعليم فى العراق صباح اليوم أنه تم الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق داخل محافظتى الكرخ 1، والكرخ 3، وتم إتاحة الحصول على كشوف أسماء الناجحين من خلال رابط نتائجنا الالكتروني عبر موقع وزارة التربية العراقية ، مسيرة إلى أنه سيتم الاستمرار في الإعلان عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى جميع المحافظات تباعاً ، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ، ومن المحتمل أن يكون الإعلان عن باقى النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق 2023.

بخطوات بسيطة وسهلة إتاحة وزارة التربية والتعليم العراقية الاستعلام عن نتيجته الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2023 الترم الثاني ، وذلك من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول على رابط موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانياً يتم اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ثالثاً يتم إدخال البيانات الخاصة بالطالب بدقة.

رابعاً يتم الضغط على عرض النتيجة وطبعها.

نتيجة التمهيدى السادس الابتادئى فى العراق والتى تم الاعلان عت نتيجة محافظات الكرخ 1 والكرخ 3 وسيتم الاعلان بعد ساعات قليلة على باقى المحافظات.