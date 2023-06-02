results.mlazemna.com نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول العراق pdf ملازمنا || سادس ابتدائي تمهيدي

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول نتائجنا، ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائي تمهيدي 2023 موعد إعلان النتيجة في المحافظات العراقية، حيث تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب في عدد من المدن ويتبقى رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو على موقع نتائجنا و ملازمنا، وسنتابع معكم رابط سريع وفعال لظهور نتيجة السادس الابتدائي تمهيدي 2023 الدور الأول.

نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول

تعد مرحلة السادس الابتدائي التمهيدي مرحلة مهمة للطلاب حيث إنه عند نجاح الطالب ينتقل على الفور إلى مرحلة الإعدادية المتوسط، وقد تم رفع نتيجة السادس الابتدائي العراق 2023 الدور لأول في “الكرخ 1 و2 و3 والرصافة 1” وفي انتظار بقية المحافظات الأخرى تباعاً.

انتهى طلاب سادس ابتدائي تمهيدي الدور الأول 2023 من أداء امتحاناتهم في نهاية شهر مايو الماضي، وقد استمرت الامتحانات لمدة أسبوع.

رابط نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يتم إعلان نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الأول العراق عبر موقع نتائجنا أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وتظهر كشوفات نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول في صورة ملفات pdf، وللاستعلام عن نتيجة سادس ابتدائي دور أول 2023 الكرخ 2 و1 و3 والرصافة 1 من خلال الخطوات الآتية:-