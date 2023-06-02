رابط نتيجة نت 3ع || نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة / قنا / الغربية / كفر الشيخ بالاسم فقط

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أفصح عن حصول 155 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية لشهادة الإعدادية في القاهرة، كما أعلن أن إدارة شبرا التعليمية حققت المركز الأول، تليها إدارة روض الفرج، ثم إدارة حلوان التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

توجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، الموافق 30 مايو 2022، بإعلان بدء عمليات الرصد ومراجعة الدرجات لشهادة الإعدادية، من المتوقع أن تستغرق هذه العمليات يومين فقط، حيث سيتم بعدها اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة والإعلان عنها بواسطة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

صرح الأستاذ محمد عطية، مدير التربية والتعليم العام في محافظة القاهرة، بأنه تم توفير فرصة الحصول على النتيجة الخاصة بجميع الطلاب بشكل إلكتروني فقط، يتم ذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس في بوابة النتائج الإلكترونية للإختبارات في محافظة القاهرة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

توفرت لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة طريقة سهلة وسريعة للوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح البوابة الإلكترونية المخصصة لمحافظة القاهرة.

اضغط على قسم “نتائج الامتحانات”.

ستظهر لك قائمة بخيارات، قم باختيار “استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢”.

حدد الإدارة التعليمية التي يتبعها الطالب من بين العديد من الإدارات التعليمية المتاحة في الخيارات.

اكتب رقم جلوس الطالب بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر لك النتيجة بوضوح، وتتضمن نسبة نجاح الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى تفاصيل الدرجات المحصلة في كل مادة دراسية مع مقارنتها بالدرجات النهائية المعتمدة.