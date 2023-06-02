هنا.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2023 عبر موقع المديرية التعليمية

يترقب الالاف من الطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2023 بعدما تم الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى كافة الادارات التعليمية خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2023 خلال الأسبوع القادم، واليكم رابط موقع المديرية التعليمية للاستعلام عن نتيجة اعدادية الغربية بسهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2023

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية برقم الجلوس 2023 قريبا وبشكل رسمي بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا بواسطة المحافظ الدكتور طارق رحمي، ليتم بعدها رفع النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية الالكتروني، وذلك فور الاعلان عن نسبة النجاح بعد الاطلاع على كشوف الناجحين والراسبين لتحديد الطلاب العشرة الاوائل من البنين والبنات استعدادا لتكريمهم، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية بالاسم 2023:

قم بالدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية محافظة الغربية من هــنـا .

. ادخل على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

قم بالضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك عقب ذلك بيانات الطالب والمواد بدرجاتها والمجموع الكلي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023

هذا ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 خلال الساعات القادمة فور الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات واعداد كشوف تحتوي على اسماء الطلاب ومجاميعهم لارسالها إلى المدارس ليتم تعليقها في مكان مرئ.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية بالاسم 2023

كما يمكنك ترك اسمك ورقم جلوسك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.