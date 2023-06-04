“اتفرج في بيتك”.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 على كل الاقمار

مع اقتراب موعد المباراة المصيرية الحاسمة نجد أن البحث يتزايد حول القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا 2023 والتي من المقرر أن تقام قريبا على استاد القاهرة الدولي مساء الأحد القادم، وخلال المباراة سيسعى كلا الفريقين للفوز بنتيجة مرضية، وسنتعرف معا على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد وكيفية تنزيلها وضبطها.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي

وسنتعرف معا على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي ابطال افريقيا 2023، وخلال تلك الفترة يستعد كلا الفريقين لمواجهة غريمه من خلال التدريبات والتمارين المكثفة، وفي هذا الاطار أعلنت إدارة النادى الأهلي موافقة الأمن على حضور 50 ألف متفرج في تلك المباراة، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناتي بي ان سبورت 4 واون تايم سبورت الارضية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

والآن من خلال اتباع خطوات بسيطة يمكنك ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي، ألا وهي قناة اون تايم سبورت الارضية:

– افصل الريسيفر عن التلفزيون، وقم بتوصيل الجهاز باريل داخلي.

– ابدا في البحث عن التردد VHF أو تردد uhf.

– ان لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به اريال.

– قم بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الاخر قم بتوصيله باحد النوافذ في بيتك.

– ابحث عن الترددات مرة أخرى.

موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي

ستقام مباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا النسخة الحالية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة السعودية، الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر وتونس، العاشرة مساءا بتوقيت دولة الإمارات.

التشكيل المتوقع للاهلي

حراسة المرمى: على لطفي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات

خط الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو

تردد قناة hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة

اخبار متداولة حول امكانية مشاهدة مباراة الاهلي والوداد عبر القناة الرياضية المغربية المفتوحة عبر النايل سات:

القمر: نايل سات

التردد: 11157

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا: 4\3.