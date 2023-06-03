Now نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم ثاني اعرف حالا نتائج ثالثة إعدادي الشرقية عبر sharkia.gov.eg واليوم السابع

نتيجة الإعدادية الشرقية sharkia.gov.eg البوابة الإلكترونية، اعتمد اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية الترم الثاني، من أهم الأخبار التي يتطلع لها 138 الف طالب وطالبة في محافظة الشرقية بفارغ الصبر بعد أن تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في أكثر من عشر محافظات حتي الآن، واكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه جاري رفع كشوفات نتائج الصف الثالث الإعدادي بالشرقية الي مكتب سيادة المحافظ لاعتمادها ومن ثم رفعها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الإعدادية الشرقية sharkia.gov.eg البوابة الإلكترونية

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الشرقية من أهم نتائج التعليم الأساسي على مستوى جميع المحافظات وذلك لكونها من أهم خمس محافظات تتضمن عدد كبير من طلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، وتجدر الإشارة إلى أن نسب نجاح نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية سوف تقترب من 88%، طبقا لما أكدته مؤشرات التصحيح فى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية، ومن المتوقع أن تسجل إدارة جرجا بسوهاج المركز الاول في نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023

ونعرض لكم خطوات مبسطه تمكن جميع الطلاب من معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية:

فتح البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

اختيار الخدمات التعليمية.

النقر على أيقونة خدمات الطلاب.

اختر نتائج الشهاده الاعداديه الترم الثاني.

اكتب رقم جلوسك.

ادخل الاسم الرباعي.

انقر على زر عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية اليوم السابع

واكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه جاري تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة في الوقت الحاليؤ لافته إلي أن النتائج سوف تكون متاحة فى جميع المدارس صباح الغد.

كما يمكنك كتابة تعليق أسفل الموضوع بالبيانات من الاسم ورقم الجلوس وسيتم عرض نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية لجميع الطلاب.