“هتاخد اد ايه!” اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2023 وتحديد نصيب الفرد طوعًا لقرارات التموين

تقوم الدولة بنشر قائمة اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2023 بناءً على قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، الذي أقر زيادة طفيفة في تكلفة الإنتاج. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين المستحقين للدعم في جميع محافظات البلاد، يتمتع حوالي 74 مواطنًا بفوائد هذا الدعم وفقًا لمنظومة الدعم السلعي التي تُقدمها الحكومة، يهدف ذلك إلى توفير استقرار وراحة للمواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة.

قائمة اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2023

وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحديث أسعار السلع التموينية شهر يونيو المدعمة التي يتم شراؤها عبر بطاقات التموين. يتم تخصيص رصيد شهري يبلغ حوالي 50 جنيهًا لكل فرد، يمكنه استخدامه لشراء السلع المدعمة. ومنذ حوالي 4 سنوات، لم تشهد الأسعار أي تغييرات.

يتم توزيع حوالي 32 سلعة مختلفة عبر بطاقات التموين، وفيما يلي قائمة اسعار السلع التموينية شهر يونيو 2023:

سعر كيلو الأرز بعد الزيادة: 12.60 جنيه.

سعر مكرونة وزن 800 جم بعد الزيادة: 13 جنيه.

سعر مكرونة وزن 400 جم بعد الزيادة: 6.5 جنيه.

سعر العدس وزن 500 جم بعد الزيادة: 21 جنيه.

سعر الفول المعبأ وزن 500 جم بعد الزيادة: 9 جنيه.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جم بعد الزيادة: 18 جنيه.

سعر المربى وزن 350 جم بعد الزيادة: 16 جنيه.

سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

نصيب الفرد في بطاقة التموين

قام الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بإصدار توجيهات تنفيذية تتعلق بتوزيع المواد الغذائية على بطاقات التموين، وفقًا لتلك التوجيهات، سيتم توفير زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، مع حد أقصى يبلغ 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، كما سيتم توزيع كيلوجرام واحد من السكر لكل فرد وفقًا لاحتياجاته، وحد أقصى يبلغ 6 كيلوجرامات من السكر لكل بطاقة.

اسعار السلع التموينية شهر يونيو بالنسبة للأرز، سيتم توزيع كيلوجرام واحد للبطاقة التي تحتوي على عدد أفراد أقل من 4 أشخاص، بينما سيتم توزيع 2 كيلوجرام للبطاقة التي تحتوي على 4 أشخاص أو أكثر، أو عبوة مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقة التي تحتوي على عدد أفراد أقل من 4 أشخاص، وسيتم توزيع 2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي تحتوي على 4 أشخاص أو أكثر.