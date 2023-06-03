مبروك للجميع.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية عبر موقع اليوم السابع وبوابة فيتو

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية ، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي ، وكذلك انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة الامتحانات ورصد الدرجات على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، وفي صباح اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 يقوم محافظ القليوبية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية وسيتم رفعها إلكترونياً فور اعتمادها.

رابط الاستعلام بالخطوات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية

مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كثير من المحافظات ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية ، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الاعدادية تمثل أهمية كبيرة لكثير من الطلاب والطالبات حيث تحدد مصيرهم في الالتحاق بالمدارس الثانوية المختلفة أو مدارس التعليم الفني ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية بالاسم ورقم الجلوس من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم للتعليم الأساسي من خلال الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم محافظة القليوبية

ثم يجب البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية.

ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة في مكانها الصحيح “الاسم – رقم الجلوس – الإدارة التعليمية التابعة لها – اسم المدرسة”.

ثم الضغط على علامة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية.

انتظر لثواني وسوف يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية بالدرجات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن أعمال التصحيح تسير بدقة عالية مع مراعاة جميع الطلاب والطالبات ، وذكرت أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فور الانتهاء من أعمال التصحيح، كما أشارت أن نتائج الامتحانات الأولية ونسبة نجاح الطالب مرتفعة عن العام السابق ، كما طمأنت جميع الطلاب وأولياء الأمور ، كما نشرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 القليوبية ، وتأتي نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022-2023 بمجموع درجات 280 درجة مقسمة على الفصل الدراسي الأول والثاني بمجموع 140 درجة مقسمة على جميع المواد الدراسية التي أدى الطلاب امتحاناتهم في نهاية العام الدراسي الحالي.