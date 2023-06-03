مبروك لجميع الطلاب.. آلية الاستعلام نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول الكرخ 1، 2، 3 كافة المحافظات

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول من أكثر الأمور التي تزايد عنها البحث خلال الفترة الحالية من قبل أولياء الأمور والطلاب وذلك بعد الانتهاء من الامتحان في جميع محافظات العراق، وقد أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه بالفعل تم الإنتهاء من أكثر من 85% من تصحيح أوراق الإجابات ومن المقرر أن الوزارة سوف تعلن عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق في القريب العاجل، حيث ينتظر الطلاب موعد إعلان النتيجة بفارغ من الشوق.

آلية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول

يمكن لجميع الطلاب والطلاب الحصول على نتائج السادس السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول من خلال موقع نتائجنا أو عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط بوابة التعليم الأساسي الرسمية التابعة لوزارة التعليم العراقية.

اختر أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

اختر محافظتك.

اختر نتيجة الصف السادس الابتدائي من بين الخيارات المتاحة.

أدخل اسمك الثلاثي، ورقم جلوسك.

أدخل رقمك القومي بشكل صحيح.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بكتابتها ثم اضغط على كلمة بحث أو الحصول على النتيجة.

انتظر قليلًا وستكون النتيجة متاحة أمامك على الشاشة بها النسبة المئوية ودرجات كافة المواد.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي

خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم إتاحة نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية وذلك فور الإنتهاء من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب وتجميع الدرجات ورصدها، ومن ثم اعتمادها بشكل رسمي من الوزارة وبعدها سوف تكون متاحة على الموقع لجميع الطلاب والطالبات، وقد حرصت الوزارة على أهمية تحقيق العدالة لجميع الطلبة والطالبات في عملية تصحيح أوراق الإجابات، وقد أعلن أحد مسؤولي الوزارة أن كافة الامتحانات أتمت بشكل كامل من الشفافية والموضوعية، كما أقر سيادته أنه لا داعي للقلق حيث أن نسبة النجاح للأوراق التي تم تصحيحها حتى هذا الوقت جاءت مبشرة، لذا فليطمئن الجميع ولا داعي للقلق.