خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ! والحصول على سيارات مجهزة

من الممكن أن يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بكل سهولة، من خلال خدمة الإنترنت، وذلك ما يتم البحث عنه بشكل مستمر من جانب الكثير من الأشخاص، إذ أنهم يرغبون في معرفة هذا الرابط الخاص بمعرفة كل ما يخص كارت الخدمات المتكاملة إلكترونيًا، فمن الجدير بالذكر أن تلك الخدمة تكون من أبرز الخدمات الإلكترونية، وأهمها التي تقدمها الحكومة للعديد من المواطنين، الذين هم يكونوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، لمي تتيح لهم حياة كريمة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بالإعلان عن توافر خطوات بسيطة يمكن من خلالها أن يتم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وهذا بالسير على الخطوات المقبلة:

أولًا: تسجيل الدخول للموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: انتقاء “بطاقة الخدمات المتكاملة”.

ثالثًا: تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح.

رابعًا: إرسال كافة المستندات اللازمة.

خامسًا: كتابة العنوان بالتفصيل.

أخيرًا: النقر على أيقونة “تقديم الطلب”، ومن ثم سوف تتمكن من الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

في الحقيقة أن لكارت الخدمات المتكاملة الكثير من المميزات التي لا تعد ولا تحصى، حيث أن من ضمن هذه المميزات، جميع ما يلي: