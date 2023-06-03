أعرف الآن .. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا وخطوات السداد 2023

بحث المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ، إ أن ذلك جاء بالتزامن مع بدء الشهر الجديد، “يونيو”، فمن المفترض أن يتم انتهاء الفترة الخاصة بالسماح بسداد الفاتورة المتعلقة بشهر مايو الجاري 2023م، في اليوم الموافق من 14 يونيو 2023م، كذلك سوف يتم الإعلان عن تلك الفاتورة الخاصة بالشهر الجديد، وفيما يلي سوف نتعرف معًا على الخطوات الخاصة بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك الطرق التي تتعلق بالسداد بشكل إلكتروني، من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة زي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تبعًا لعمليات البحث من جانب الأشخاص حول خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ، فقد قامت شركة وي بالإعلان عن الخطوات الخاصة بمعرفة فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة من خلال الإنترنت، وذلك بالسير على الخطوات المقبلة:

في البداية، يتوجب عليك الانتقال إلى رابط شركة وي، من خلال النقر على هذا الرابط.

بعد ذلك قم بكتابة رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح، في المكان المخصص له.

كتابة كود المحافظة في المكان المخصص له، بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن الفاتورة”، وبعدها سوف تظهر أمامك.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

من الممكن أن تسدد قيمة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي بكل سهولة، من خلال الخطوات التالية: