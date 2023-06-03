عائد قوي جدًا!! شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة بفائدة 22% | اسعار الشهادات وخطوات الشراء

بحث الأشخاص عن شهادات البنك الأهلي المصري ، حيث أن جميع الأشخاص الذين يريدون أن يتعرفوا على الشهادات الخاصة بالاستثمار والادخار، هم الأكثر بحثًا عن تلك الشهادات، لهذا فسوف نقوم بتوضيح كل ما يخص تلك الشهادات، فمن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي، قام بالإعلان عن إتاحة سلسلة من الشهادات الخاصة بالاستثمار، والتي من الممكن أن يتم شرائها بسهولة، وفيما يلي سوف نقوم بالتعرف على الشهادات الخاصة بالبنك الأهلي بالتفاصيل كافة، بالسطور القليلة المقبلة.

شهادات البنك الأهلي المصري

لقد قام البنك الأهلي بتقديم شهادة الاستثمار “ب”، إذ أنها تكون من بين شهادات الاستثمار الأهم والأبرز في الشهادات، وذلك يرجع إلى العوائد التي يتم صرفها لها، وكذلك السمات التي تتسم بها، إذ أن فترة الشهادة تصل لحوالي سنة واحدة، ويتم صرفها بعائد شهريًا، هذا بجانب أن العائد يكون ثابتًا بكل هذه المدة الخاصة بالشهادة، كذلك أن شرائها يكون بدءُا من خمسمائة جنيهًا مصريًا، ومن ثم تتضاعف، كذلك أن ثمن العائد يبلغ حتى ما يقرب من حوالي 11%، ومن الممكن كذلك للأشخاص المصريين، بجانب الأجانب، أن يقوموا بشراء تلك الشهادة.

الشهادة البلاتينية

في الحقيقة أنه بشأن الشهادة البلاتينية، فنحن نعرف أن فترة شراء تلك الشهادة يصل حتى 3 أعوام، ويتم صرف العائد الخاص بها كل شهر، هذا بجانب أن العائد يكون ثابتًا في كل فترة الشهادة، هذا بجانب أنها تبدأ من حوالي ألف جنيهًا مصريًا، ومن ثم يتم مضاعفاتها، كذلك أن ثمن العائد كل شهر لها، يبلغ حتى حوالي 19%.