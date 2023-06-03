مواعيد العرض واسماء أبطال مسلسل جول جمال 2023| ملخص الحلقات كلها هنا

يبحث عن أبطال مسلسل جول جمال غالبية الأشخاص، الذين يكونوا متابعين للمسلسل، حيث أن المسلسل تمكن من حصد جمهور كبير للغاية من المشاهدين، بالتحديد في تلك الفترة الجارية، كذلك أن هذا المسلسل يكون به الكثير من التغيرات الشخصية، بشخصية جمال، وهذا لتحوله من طفلًا، لشابًا، لديه مسؤولية كبيرة، وفيما بعد سوف نتعرف على كل ما يخص هذا المسلسل.

أبطال مسلسل جول جمال

من الجدير بالذكر أن العديد من الأشخاص قاموا بالبحث عن أبطال مسلسل جول جمال ، حيث أنهم هؤلاء الأبطال، هم كما يلي:

أردا توران، وهو يدعى جمال، ويكون شابًا غنيًا في المسلسل.

تولجان سايشمان: إذ أنه يكون شابًا يعمل في الشركة الخاصة بجمال، ويدعى كريم.

أفرا سارمان: والتي تجسد شخصية قتاة، تدعى جول، وهي استطاعت أن تؤدي الدور بكفاءة، وكذلك براعة.

جاهدا يانيلا: إذ أنها تدعى زلفهانة، هذا بجانب أنها تكون ممثلة مشهورة للغاية بتركيا.

ملخص أحداث مسلسل حول جمال

تدور أحداث مسلسل جول جمال، حول شاب قام بمواجهة العديد من الصعوبات، وكذلك العقبات الحياتية، وبعد ذلك تبدأ فتاة في الظهر في حياته، اسمها جول، كما أنها تكون كالنور الذي سوف يقوم بإضاءة عتمة أيامه، ومن الجدير أن تلك القصة بينهم سوف يكون بها العديد من المشاكل، وهذا يعود إلى طبع جمال الشي يكون عنيفًا، وسيئًا، كذلك أن الحلقة رقم 3 من هذا المسلسل، تحكي عن جمال الإنسان المستبد الظالم لذاته، وكذلك لمن حوله، وجميع ذلك يرجع إلى أن والدته قد تخلت عنه.